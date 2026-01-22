Рейтинг@Mail.ru
"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/uitkoff-zayavil-o-progresse-v-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1152595899.html
"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2026
"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T10:57
2026-01-22T11:04
стивен уиткофф
переговоры
россия
украина
новости
политика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145673019_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_896c2809fff17f81568272d9658d267d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым."Время завершить (конфликт – ред.) и, я думаю, мы с этим справимся", – подчеркнул Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе.Он отметил, что при наличии политической воли с обеих сторон соглашение может быть достигнуто.Кроме того, спецпосланник президента США сообщил о дискуссиях, касающихся экономических перспектив Украины. Как передает Reuters, Уиткофф допустил возможность создания на Украине беспошлинной зоны."Мы провели прошлый вечер, обсуждая восходящую траекторию украинской экономики, думаю, установление беспошлинной зоны в корне изменило бы ситуацию", – сказал он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует в четверг приехать в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в ДавосеПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о ГренландииСоюз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145673019_67:0:978:683_1920x0_80_0_0_eeaa22d9e7c8fa99b613c194ecd32f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен уиткофф, переговоры, россия, украина, новости, политика, сша
"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине

Уиткофф допустил завершение конфликта на Украине и создание для страны беспошлинной зоны

10:57 22.01.2026 (обновлено: 11:04 22.01.2026)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым.
"Время завершить (конфликт – ред.) и, я думаю, мы с этим справимся", – подчеркнул Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он отметил, что при наличии политической воли с обеих сторон соглашение может быть достигнуто.
Кроме того, спецпосланник президента США сообщил о дискуссиях, касающихся экономических перспектив Украины. Как передает Reuters, Уиткофф допустил возможность создания на Украине беспошлинной зоны.
"Мы провели прошлый вечер, обсуждая восходящую траекторию украинской экономики, думаю, установление беспошлинной зоны в корне изменило бы ситуацию", – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует в четверг приехать в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии
Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
 
Стивен УиткоффПереговорыРоссияУкраинаНовостиПолитикаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
12:22Три села обесточены в Сакском районе
12:07В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
12:01Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
11:55На дорогах Крыма сильный туман
11:47В Дагестане поезд столкнулся с машиной
11:42Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
11:32Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
11:11ВТБ: рынок сбережений в России в 2025 году вырос на 16%
10:57"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
10:51Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
10:46Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
10:42Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
10:35"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
10:18В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:15В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
10:10Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве
10:04В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
09:55Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
09:44В Феодосии вспыхнул магазин
Лента новостейМолния