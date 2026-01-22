https://crimea.ria.ru/20260122/uitkoff-zayavil-o-progresse-v-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1152595899.html

"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине

"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым."Время завершить (конфликт – ред.) и, я думаю, мы с этим справимся", – подчеркнул Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе.Он отметил, что при наличии политической воли с обеих сторон соглашение может быть достигнуто.Кроме того, спецпосланник президента США сообщил о дискуссиях, касающихся экономических перспектив Украины. Как передает Reuters, Уиткофф допустил возможность создания на Украине беспошлинной зоны."Мы провели прошлый вечер, обсуждая восходящую траекторию украинской экономики, думаю, установление беспошлинной зоны в корне изменило бы ситуацию", – сказал он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует в четверг приехать в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в ДавосеПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о ГренландииСоюз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину

