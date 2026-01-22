https://crimea.ria.ru/20260122/truby-zamerzali-no-otogrevali-bystro-kak-voda-kryma-rabotala-v-morozy-1152611393.html

Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы

2026-01-22T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Морозная погода в некоторых регионах Крыма вызвала аварийные ситуации на водопроводных сетях, однако специалисты оперативно справлялись с внештатными ситуациями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По словам Новика, рабочие предприятия, несмотря на непростые погодные условия, ежедневно вынуждены были работать в ямах, в котлованах для устранения аварийных ситуаций."Ребят старались постоянно поддерживать теплым чаем и теплой едой… Ну и, понятно, спецодеждой они обеспечены полностью, - он. - Главное - проблемы устраняли быстро, негатива со стороны населения не было".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

