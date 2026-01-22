Рейтинг@Mail.ru
Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы - РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260122/truby-zamerzali-no-otogrevali-bystro-kak-voda-kryma-rabotala-v-morozy-1152611393.html
Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
Морозная погода в некоторых регионах Крыма вызвала аварийные ситуации на водопроводных сетях, однако специалисты оперативно справлялись с внештатными... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Морозная погода в некоторых регионах Крыма вызвала аварийные ситуации на водопроводных сетях, однако специалисты оперативно справлялись с внештатными ситуациями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По словам Новика, рабочие предприятия, несмотря на непростые погодные условия, ежедневно вынуждены были работать в ямах, в котлованах для устранения аварийных ситуаций."Ребят старались постоянно поддерживать теплым чаем и теплой едой… Ну и, понятно, спецодеждой они обеспечены полностью, - он. - Главное - проблемы устраняли быстро, негатива со стороны населения не было".
Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы

"Вода Крыма" в морозы оперативно отогревала трубы в мороз и устраняла аварии

18:10 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Строительство тракта водоподачи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Морозная погода в некоторых регионах Крыма вызвала аварийные ситуации на водопроводных сетях, однако специалисты оперативно справлялись с внештатными ситуациями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

"Негативные ситуации были, но они были локальные… У нас есть некоторые регионы, где сети водоснабжения, учитывая геологию, географию, проходят как бы по земле. Это села Бахчисарайского района, Алушта, Южный берег. Там нет иной возможности, кроме как прокладывать наружные сети. Поэтому бывало, да, замерзали, скрывать не буду. Было несколько случаев… Старались оперативно отогревать, реагировали быстро", - сказал он.

По словам Новика, рабочие предприятия, несмотря на непростые погодные условия, ежедневно вынуждены были работать в ямах, в котлованах для устранения аварийных ситуаций.
"Ребят старались постоянно поддерживать теплым чаем и теплой едой… Ну и, понятно, спецодеждой они обеспечены полностью, - он. - Главное - проблемы устраняли быстро, негатива со стороны населения не было".
Лента новостейМолния