Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
Троих пострадавших при атаке украинских беспилотников на портовый терминал в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Троих пострадавших при атаке украинских беспилотников на портовый терминал в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Руденко в Telegram-канале.Бригаду санавиации направили в Темрюкскую ЦРБ, краевые специалисты продолжают там работу, уточнил Александр Руденко.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилосьФрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в АдыгееПолитика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
краснодарский край
Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации

Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал на Кубани готовят к эвакуации

10:42 22.01.2026 (обновлено: 10:47 22.01.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Троих пострадавших при атаке украинских беспилотников на портовый терминал в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Руденко в Telegram-канале.
"Три человека готовят к эвакуации в ККБ №1 в течение дня", – сказано в сообщении.
Бригаду санавиации направили в Темрюкскую ЦРБ, краевые специалисты продолжают там работу, уточнил Александр Руденко.
Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
 
