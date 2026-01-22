https://crimea.ria.ru/20260122/troikh-postradavshikh-v-portovom-terminale-na-kubani-gotovyat-k-evakuatsii-1152595446.html

Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации

Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации

Троих пострадавших при атаке украинских беспилотников на портовый терминал в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Троих пострадавших при атаке украинских беспилотников на портовый терминал в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу. Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Руденко в Telegram-канале.Бригаду санавиации направили в Темрюкскую ЦРБ, краевые специалисты продолжают там работу, уточнил Александр Руденко.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилосьФрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в АдыгееПолитика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе

краснодарский край

2026

Новости

