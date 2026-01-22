Рейтинг@Mail.ru
Три села обесточены в Сакском районе - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Три села обесточены в Сакском районе
Три села обесточены в Сакском районе - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Три села обесточены в Сакском районе
Пять сел в Сакском районе обесточены из-за аварии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T12:22
2026-01-22T12:22
сакский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пять сел в Сакском районе обесточены из-за аварии, сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в компании.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
сакский район
сакский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Три села обесточены в Сакском районе

В Крыму обесточены три населенных пункта в Сакском районе

12:22 22.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пять сел в Сакском районе обесточены из-за аварии, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Сакский район, населенные пункты: Кольцово, Желтокаменка, Туннельное", – сказано в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в компании.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
