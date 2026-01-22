Три села обесточены в Сакском районе

https://crimea.ria.ru/20260122/tri-sela-obestocheny-v-sakskom-rayone-1152601187.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пять сел в Сакском районе обесточены из-за аварии, сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в компании.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
