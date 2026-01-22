https://crimea.ria.ru/20260122/tramp-zakonchil-vosem-voyn-pochemu-ne-laditsya-s-ukrainoy--mnenie-1152597669.html

Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение

Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение

"Завершенные" президентом США Дональдом Трампом восемь войн – рассказанная им сказка, а конфликт на Украине нужно разрешать по-настоящему. К тому же, в нем... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T11:42

2026-01-22T11:42

2026-01-22T11:42

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

мнения

игорь шатров

украина

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. "Завершенные" президентом США Дональдом Трампом восемь войн – рассказанная им сказка, а конфликт на Украине нужно разрешать по-настоящему. К тому же, в нем участвует великая держава – Россия, поэтому американский лидер осознает, что по щелчку завершить процесс не получится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уже завершил восемь войн и ему остается теперь добиться урегулирования на Украине.По словам Шатрова, решить проблему с Украиной у Трампа не получается точно так же, как не получалось и восемь раз раньше."Все эти истории про восемь законченных им войн – ну, это же сказка. Это же просто придумано... Там что-то закончилось, а что-то не закончилось, а что-то даже не начиналось, а что-то будет продолжаться всегда", – прокомментировал эксперт.Обещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний ТрампаТак, например, по мнению политолога, "очень интересная история" произошла с Венесуэлой при участии США, добавив еще один "решенный" конфликт в копилку сомнительных побед американского лидера."И у меня остаются сомнения очень большие в исполняющей обязанности президента, не является ли она (Дельси Родригес – ред.) все-таки агентом и не было ли это все заранее подготовленной провокацией... С Венесуэлой они (США – ред.) долго и плотно работали, готовили, есть такое ощущение. То есть, возможно, этот большой успех (Трампа – ред.) – подготовленная американскими спецслужбами операция", – предположил Шатров.Захваченному Мадуро и его жене в США предъявили обвинения и будут судитьНо такой же сценарий невозможно повторить на Украине, как бы Трампу этого не хотелось, считает эксперт."Казалось бы, Украина так же подготовлена американскими спецслужбами. ЦРУ там где положено сидит, по соседству с Зеленским (Владимир, глава киевского режима – ред.). Ну, увезли, арестовали Зеленского. И что проблема решится? Ничего подобного. Так накачали не то что общество – это само собой – элиты воинственным духом, что Зеленский или кто-то другой – конфликт, к сожалению, будет продолжаться", – сказал эксперт.Еще один важный момент: участником конфликта на Украине является великая держава, и Трамп "прекрасно понимает, что эту войну по щелчку он не закончит", добавил Шатров."С Россией разговаривать так, как с Таиландом или с Венесуэлой, не получится просто. Поэтому, конечно, Трамп мечтал, думал, когда не знал деталей. Но когда ему эти детали рассказали, он довольно быстро успокоился, прекрасно понимая, что это очень долгий процесс", – резюмировал политолог.Встреча Путина и Трампа на АляскеРанее, в январе, американское издание USA Today перечислило "восемь войн", которые имел в виду Трамп, говоря о том, что они были завершены благодаря ему.Так, по мнению Трампа, еще в свой первый президентский срок ему удалось остановить два конфликта.Один из них между Эфиопией и Египтом, Трамп участвовал здесь в урегулировании спора из-за гидроэлектростанции "Великая эфиопская плотина Возрождения", войны между ними не было и мирного договора не подписывалось. Второй конфликт, завершенный по мнению Трампа в его первую каденцию, между Сербией и Косово. Осенью 2020 года американский лидер объявил, что им удалось договориться об экономической нормализации, тем не менее напряженность в отношениях между странами сохраняется по сей день.Еще шесть "войн", по данным издания, Трамп успел завершить уже в свою вторую каденцию, буквально в первый год пребывания в Белом доме.В их числе конфликты между: Арменией и Азербайджаном (страны подписали проект мирного соглашения в Белом доме 8 августа 2025 года); Демократической Республикой Конго и Руандой (Трамп объявил о подписании мира между ними в своем посте в социальных сетях в июне 2025, боевые действия продолжились и после); Ираном и Израилем (после поддержки Израиля ВС США Трамп объявил о прекращении огня 23 июня, а после снова пригрозил Ирану, поддержав оппозицию местной власти).Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертА также между: Индией и Пакистаном (страны находятся в конфликте более полувека с момента получения независимости, соглашение о прекращении огня было в очередной раз достигнуто в мае 2025 в ходе переговоров, прошедших под эгидой США); Камбоджей и Таиландом (Трамп призвал страны, имеющие давние и неразрешенные территориальные споры к миру, угрожая остановкой торговли со США), Израилем и ХАМАС (конфликт не прекращается на протяжении десятилетий, в октябре 2025 года ЦАХАЛ возобновил удары по Газе, а на днях Трамп пригрозил ХАМАС быстрым уничтожением).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем "Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, игорь шатров, украина, политика, россия