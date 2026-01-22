Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал устав "Совета мира" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Трамп подписал устав "Совета мира"
Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, устав вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. В своем выступлении Трамп заявил о намерении "установить мир во всем мире", что стало бы "великим наследием для всех".Президент США подтвердил, что будет являться председателем "Совета мира", и отметил, что для него это "большая честь".Трамп также заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа, обеспечению ее надлежащего управления и восстановления.Говоря об Иране, президент США сказал, что Тегеран "хочет переговоров", и Вашингтон намерен их проводить.В церемонии подписания устава "Совета мира" приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Аргентины Хавьер Милей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Парагвая.16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД России изучает поступившее от Вашингтона приглашение о вступлении в "Совет мира", создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа, после чего сможет дать ответ на приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:38 22.01.2026 (обновлено: 14:25 22.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, устав вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. В своем выступлении Трамп заявил о намерении "установить мир во всем мире", что стало бы "великим наследием для всех".
Президент США подтвердил, что будет являться председателем "Совета мира", и отметил, что для него это "большая честь".
"У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание "Совета мира" с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира – для всего мира, а не только для США", – цитирует РИА Новости американского лидера.
Трамп также заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа, обеспечению ее надлежащего управления и восстановления.
Говоря об Иране, президент США сказал, что Тегеран "хочет переговоров", и Вашингтон намерен их проводить.
В церемонии подписания устава "Совета мира" приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Аргентины Хавьер Милей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Парагвая.
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".
Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран.
"Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД России изучает поступившее от Вашингтона приглашение о вступлении в "Совет мира", создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа, после чего сможет дать ответ на приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.
