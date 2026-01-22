https://crimea.ria.ru/20260122/tramp-podpisal-ustav-soveta-mira-1152604946.html
Трамп подписал устав "Совета мира"
Трамп подписал устав "Совета мира" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Трамп подписал устав "Совета мира"
Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T13:38
2026-01-22T13:38
2026-01-22T14:25
дональд трамп
новости
политика
в мире
совет мира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067808_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_05eb1ad27a375964952044ca70a061e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, устав вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. В своем выступлении Трамп заявил о намерении "установить мир во всем мире", что стало бы "великим наследием для всех".Президент США подтвердил, что будет являться председателем "Совета мира", и отметил, что для него это "большая честь".Трамп также заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа, обеспечению ее надлежащего управления и восстановления.Говоря об Иране, президент США сказал, что Тегеран "хочет переговоров", и Вашингтон намерен их проводить.В церемонии подписания устава "Совета мира" приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Аргентины Хавьер Милей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Парагвая.16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД России изучает поступившее от Вашингтона приглашение о вступлении в "Совет мира", создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа, после чего сможет дать ответ на приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260122/tramp-nadeetsya-na-skoroe-zavershenie-ukrainskogo-konflikta-1152605038.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067808_112:0:1024:683_1920x0_80_0_0_f5f139b6b54ceb569630453d9dac0b11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, новости, политика, в мире, совет мира
Трамп подписал устав "Совета мира"
Трамп подписал устав "Совета мира"
13:38 22.01.2026 (обновлено: 14:25 22.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, устав вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. В своем выступлении Трамп заявил о намерении "установить мир во всем мире", что стало бы "великим наследием для всех".
Президент США подтвердил, что будет являться председателем "Совета мира", и отметил, что для него это "большая честь".
"У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание "Совета мира" с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира – для всего мира, а не только для США", – цитирует РИА Новости американского лидера.
Трамп также заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа, обеспечению ее надлежащего управления и восстановления.
Говоря об Иране, президент США сказал, что Тегеран "хочет переговоров", и Вашингтон намерен их проводить.
В церемонии подписания устава "Совета мира" приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Аргентины Хавьер Милей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, представители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Парагвая.
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".
Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран.
"Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД России изучает поступившее от Вашингтона приглашение о вступлении в "Совет мира", создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа, после чего сможет дать ответ на приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.