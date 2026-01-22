https://crimea.ria.ru/20260122/tramp-nadeetsya-na-skoroe-zavershenie-ukrainskogo-konflikta-1152605038.html
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет урегулирован в довольно скором времени. Об этом он заявил в Давосе на церемонии... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет урегулирован в довольно скором времени. Об этом он заявил в Давосе на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.При этом Трамп признался, что изначально считал урегулирование на Украине простым делом, но в итоге этот вопрос "оказался самым трудным".Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф в четверг приедет в Москву и встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в ДавосеПочему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о ГренландииСоюз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
