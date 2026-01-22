Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет урегулирован в довольно скором времени. Об этом он заявил в Давосе на церемонии... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T13:43
2026-01-22T13:43
дональд трамп
сша
украина
политика
переговоры
новости
давос
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет урегулирован в довольно скором времени. Об этом он заявил в Давосе на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.При этом Трамп признался, что изначально считал урегулирование на Украине простым делом, но в итоге этот вопрос "оказался самым трудным".Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф в четверг приедет в Москву и встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта

Трамп заявил о шансах на скорое урегулирование украинского конфликта

13:43 22.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет урегулирован в довольно скором времени. Об этом он заявил в Давосе на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.
"Мы урегулировали восемь конфликтов, и я верю, что довольно скоро будет еще один. Мы проводим встречи, и я думаю, что у нас есть значительный прогресс (в урегулировании украинского конфликта – ред.)", - цитирует РИА Новости американского лидера.
При этом Трамп признался, что изначально считал урегулирование на Украине простым делом, но в итоге этот вопрос "оказался самым трудным".
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф в четверг приедет в Москву и встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
