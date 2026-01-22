Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии в четверг, связаны с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии в четверг, связаны с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие

В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии в четверг, связаны с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня, 22 января, с 15 до 17 часов и с 19 до 22 будут проводиться учебные стрельбы", - предупреждают в мэрии.

Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
