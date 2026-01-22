https://crimea.ria.ru/20260122/strelba-v-feodosii--vlasti-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1152609774.html
Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии в четверг, связаны с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы, которые будут слышны в Феодосии в четверг, связаны с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометаниеВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаУчения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло
