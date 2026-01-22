https://crimea.ria.ru/20260122/stali-izvestny-podrobnosti-napadeniya-podrostka-na-sotrudnitsu-litseya-1152595566.html
Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
По факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 22.01.2026
нижнекамск
татарстан
происшествия
дети
новости
ск рф по республике крым и городу севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. По факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России."В настоящее время женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Как сообщалось, после инцидента подросток был задержан сотрудниками Росгвардии. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, среди других учеников пострадавших нет, их эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
