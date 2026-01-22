Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/stali-izvestny-podrobnosti-napadeniya-podrostka-na-sotrudnitsu-litseya-1152595566.html
Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
По факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T10:46
2026-01-22T10:46
нижнекамск
татарстан
происшествия
дети
новости
ск рф по республике крым и городу севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:91:960:631_1920x0_80_0_0_f292ec6b89fce65acdd22a2a907b344e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. По факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России."В настоящее время женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Как сообщалось, после инцидента подросток был задержан сотрудниками Росгвардии. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, среди других учеников пострадавших нет, их эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нижнекамск
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:1:960:721_1920x0_80_0_0_682ccb01fac1640733d44c7c6574888c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижнекамск, татарстан, происшествия, дети, новости, ск рф по республике крым и городу севастополю
Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу школы

10:46 22.01.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. По факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения.

"В настоящее время женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщалось, после инцидента подросток был задержан сотрудниками Росгвардии. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, среди других учеников пострадавших нет, их эвакуировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НижнекамскТатарстанПроисшествиядетиНовостиСК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
12:22Три села обесточены в Сакском районе
12:07В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
12:01Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
11:55На дорогах Крыма сильный туман
11:47В Дагестане поезд столкнулся с машиной
11:42Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
11:32Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
11:11ВТБ: рынок сбережений в России в 2025 году вырос на 16%
10:57"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
10:51Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
10:46Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
10:42Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
10:35"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
10:18В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:15В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
10:10Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве
10:04В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
09:55Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
09:44В Феодосии вспыхнул магазин
Лента новостейМолния