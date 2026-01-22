https://crimea.ria.ru/20260122/ssha-do-sikh-por-ne-vernuli-rossiyskikh-moryakov-s-marinery---reaktsiya-mid-1152614130.html

США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД

Задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Дипломат констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

