США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД - РИА Новости Крым, 22.01.2026
США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД - РИА Новости Крым, 22.01.2026
США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
Задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 22.01.2026
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
танкер
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Дипломат констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД

Задержка освобождения российских моряков танкера "Маринера" вызывает недоумение - МИД РФ

17:01 22.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Дипломат констатировала, прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".
"Выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на родину", - сказала Захарова.
Нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США 7 января. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Официальной информации о составе его экипажа не было. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России.
9 января МИД РФ сообщил, что в ответ на обращение Москвы президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера, однако это решение до сих пор не исполнено.
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиТанкерСША
 
