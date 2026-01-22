https://crimea.ria.ru/20260122/skadovsk-i-moskvu-svyazhet-ezhednevnyy-pryamoy-avtobus-1152617087.html
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
В Херсонской области с 6 февраля запускают новый прямой автобусный маршрут, который свяжет город Скадовск и Москву. Об этом сообщил губернатор региона Владимир...
2026-01-22T19:06
2026-01-22T19:06
2026-01-22T19:06
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области с 6 февраля запускают новый прямой автобусный маршрут, который свяжет город Скадовск и Москву. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Прибывать автобус будет на московскую автостанцию "Новоясеневская". С 9 февраля рейс станет ежедневным", - добавил Сальдо.Билеты можно купить в кассах автовокзалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
