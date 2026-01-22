Рейтинг@Mail.ru
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/skadovsk-i-moskvu-svyazhet-ezhednevnyy-pryamoy-avtobus-1152617087.html
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
В Херсонской области с 6 февраля запускают новый прямой автобусный маршрут, который свяжет город Скадовск и Москву. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T19:06
2026-01-22T19:06
херсонская область
владимир сальдо
скадовск
москва
автобусное сообщение
транспорт
логистика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123280383_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_59bd8d59252ffcebea618a53fe17ed64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области с 6 февраля запускают новый прямой автобусный маршрут, который свяжет город Скадовск и Москву. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Прибывать автобус будет на московскую автостанцию "Новоясеневская". С 9 февраля рейс станет ежедневным", - добавил Сальдо.Билеты можно купить в кассах автовокзалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
скадовск
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123280383_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_976fdfb136abf31e3ec5f2308a4a075c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, скадовск, москва, автобусное сообщение, транспорт, логистика, новости
Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус

Херсонскую область и Москву свяжет новый ежедневный автобусный маршрут - Сальдо

19:06 22.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтовокзал в Москве
Автовокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области с 6 февраля запускают новый прямой автобусный маршрут, который свяжет город Скадовск и Москву. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"6 февраля запускаем прямое автобусное сообщение между Скадовском и Москвой. Маршрут проходит через Каланчак, Чаплинку, Новоалексеевку, Чкалово, Новотроицкое, Геническ с заездом в Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Таганрог и Ростов-на-Дону", - написал он в Telegram.
Прибывать автобус будет на московскую автостанцию "Новоясеневская".
С 9 февраля рейс станет ежедневным", - добавил Сальдо.
Билеты можно купить в кассах автовокзалов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Херсонская областьВладимир СальдоСкадовскМоскваАвтобусное сообщениеТранспортЛогистикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
20:45Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
20:22Киев без тепла и света: Кличко назвал ситуацию очень трудной
20:06Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире
19:49Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
19:40В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки
19:19В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов
19:06Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
18:51В Крыму оценили предложение изменить правила для особо охраняемых земель
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
17:58В Севастополе будет громко - работает флот
17:50Зеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости
17:43Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
17:31В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
17:27Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
17:21"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
17:15На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
17:06На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
17:01США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
Лента новостейМолния