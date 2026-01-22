https://crimea.ria.ru/20260122/sber-provel-bolee-700-meropriyatiy-dlya-studentov-kryma-1152614711.html

"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма

"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2026

"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма

Сбербанк провел свыше 700 мероприятий в 32 учебных заведениях Крыма и Севастополя за 2025 год, сообщил управляющий отделением "Сбера" на полуострове Андрей... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T17:21

2026-01-22T17:21

2026-01-22T17:21

сбер

сбербанк в крыму

крым

новости крыма

студенты

общество

андрей подсвиров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152614579_0:13:1026:590_1920x0_80_0_0_6d187db8fbb0b9481c490b8e38a7b675.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Сбербанк провел свыше 700 мероприятий в 32 учебных заведениях Крыма и Севастополя за 2025 год, сообщил управляющий отделением "Сбера" на полуострове Андрей Подсвиров.Он добавил, что банк помогает развивать молодое поколение и поддерживать идеи талантливых специалистов. Организация сотрудничает с вузами и сузами в Крыму и Севастополе, ежегодно проводит для студентов десятки активностей. Бизнес-игры, тренинги и другие мероприятия направлены на то, чтобы расширить кругозор молодежи, сформировать полезные компетенции, необходимые в любой профессии и бизнес-среде."Конечно, как крупный работодатель Крыма, обращаем самое пристальное внимание на студентов профильных специальностей. Видим, что наши знания в перспективе полезны для и развития ребят любого направления обучения. Только за 2025 год мы провели более 700 мероприятий в 32 учебных заведениях полуострова, в том числе ключевых вузах региона – СевГУ, КФУ имени В. И. Вернадского, КИПУ, Севастопольском филиале РЭУ имени Плеханова и многими другими", — приводит пресс-служба банка слова Подсвирова.Указывается, что деловые игры, лекции, квизы банка дают молодому поколению ряд полезных навыков, которые пригодятся не только в учебе, но и в повседневной жизни.Например, одним из таких навыков является финансовая грамотность. В рамках деловых игр, ребята учатся управлять бюджетом, инвестировать, диверсифицировать портфель, копить и применять современные финансовые инструменты.Помимо этого, молодое поколение учится работать в команде. На мероприятиях разбирают не только теоретические кейсы, но и практические советы по построению карьеры, успешному взаимодействию внутри коллектива. Также студенты получают возможность попробовать себя в новой профессии или роли.Кроме того, эксперты банка объясняют студентам, что такое профессиональная этика, учат личной ответственности, рационально распределять время, определять приоритеты для эффективного решения задач, а также справляться с эмоциональным напряжением.Поскольку кредитная организация внедряет в свою работу цифровые решения и передовые технологии, в том числе — и возможности искусственного интеллекта, специалисты "Сбера" вместе со студентами применяют эти инструменты для достижения целей в бизнес-играх, открывают новые горизонты использования ИИ-агентов в повседневных задачах, учебе и профессиональной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк в крыму, крым, новости крыма, студенты, общество, андрей подсвиров