"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Сбербанк провел свыше 700 мероприятий в 32 учебных заведениях Крыма и Севастополя за 2025 год, сообщил управляющий отделением "Сбера" на полуострове Андрей Подсвиров.Он добавил, что банк помогает развивать молодое поколение и поддерживать идеи талантливых специалистов. Организация сотрудничает с вузами и сузами в Крыму и Севастополе, ежегодно проводит для студентов десятки активностей. Бизнес-игры, тренинги и другие мероприятия направлены на то, чтобы расширить кругозор молодежи, сформировать полезные компетенции, необходимые в любой профессии и бизнес-среде."Конечно, как крупный работодатель Крыма, обращаем самое пристальное внимание на студентов профильных специальностей. Видим, что наши знания в перспективе полезны для и развития ребят любого направления обучения. Только за 2025 год мы провели более 700 мероприятий в 32 учебных заведениях полуострова, в том числе ключевых вузах региона – СевГУ, КФУ имени В. И. Вернадского, КИПУ, Севастопольском филиале РЭУ имени Плеханова и многими другими", — приводит пресс-служба банка слова Подсвирова.Указывается, что деловые игры, лекции, квизы банка дают молодому поколению ряд полезных навыков, которые пригодятся не только в учебе, но и в повседневной жизни.Например, одним из таких навыков является финансовая грамотность. В рамках деловых игр, ребята учатся управлять бюджетом, инвестировать, диверсифицировать портфель, копить и применять современные финансовые инструменты.Помимо этого, молодое поколение учится работать в команде. На мероприятиях разбирают не только теоретические кейсы, но и практические советы по построению карьеры, успешному взаимодействию внутри коллектива. Также студенты получают возможность попробовать себя в новой профессии или роли.Кроме того, эксперты банка объясняют студентам, что такое профессиональная этика, учат личной ответственности, рационально распределять время, определять приоритеты для эффективного решения задач, а также справляться с эмоциональным напряжением.Поскольку кредитная организация внедряет в свою работу цифровые решения и передовые технологии, в том числе — и возможности искусственного интеллекта, специалисты "Сбера" вместе со студентами применяют эти инструменты для достижения целей в бизнес-играх, открывают новые горизонты использования ИИ-агентов в повседневных задачах, учебе и профессиональной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:21 22.01.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Сбербанк провел свыше 700 мероприятий в 32 учебных заведениях Крыма и Севастополя за 2025 год, сообщил управляющий отделением "Сбера" на полуострове Андрей Подсвиров.
Он добавил, что банк помогает развивать молодое поколение и поддерживать идеи талантливых специалистов. Организация сотрудничает с вузами и сузами в Крыму и Севастополе, ежегодно проводит для студентов десятки активностей. Бизнес-игры, тренинги и другие мероприятия направлены на то, чтобы расширить кругозор молодежи, сформировать полезные компетенции, необходимые в любой профессии и бизнес-среде.
"Конечно, как крупный работодатель Крыма, обращаем самое пристальное внимание на студентов профильных специальностей. Видим, что наши знания в перспективе полезны для и развития ребят любого направления обучения. Только за 2025 год мы провели более 700 мероприятий в 32 учебных заведениях полуострова, в том числе ключевых вузах региона – СевГУ, КФУ имени В. И. Вернадского, КИПУ, Севастопольском филиале РЭУ имени Плеханова и многими другими", — приводит пресс-служба банка слова Подсвирова.
Указывается, что деловые игры, лекции, квизы банка дают молодому поколению ряд полезных навыков, которые пригодятся не только в учебе, но и в повседневной жизни.
Например, одним из таких навыков является финансовая грамотность. В рамках деловых игр, ребята учатся управлять бюджетом, инвестировать, диверсифицировать портфель, копить и применять современные финансовые инструменты.
Помимо этого, молодое поколение учится работать в команде. На мероприятиях разбирают не только теоретические кейсы, но и практические советы по построению карьеры, успешному взаимодействию внутри коллектива. Также студенты получают возможность попробовать себя в новой профессии или роли.
Кроме того, эксперты банка объясняют студентам, что такое профессиональная этика, учат личной ответственности, рационально распределять время, определять приоритеты для эффективного решения задач, а также справляться с эмоциональным напряжением.
Поскольку кредитная организация внедряет в свою работу цифровые решения и передовые технологии, в том числе — и возможности искусственного интеллекта, специалисты "Сбера" вместе со студентами применяют эти инструменты для достижения целей в бизнес-играх, открывают новые горизонты использования ИИ-агентов в повседневных задачах, учебе и профессиональной деятельности.
