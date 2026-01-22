Рейтинг@Mail.ru
Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
В режим повышенной готовности переведены экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает глава города города РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143979456_0:48:3474:2002_1920x0_80_0_0_fa61160b9e6a64306ab090f314fb2267.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности переведены экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает глава города города Александр Скрябин."В связи с ожидаемым ухудшением погоды вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов 27 января. Решение принято сегодня на внеочередном заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - ред.)"", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг сообщалось, что "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды на полуострове.
Новости
Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности

В Ростове экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

17:27 22.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкЛедяной дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности переведены экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает глава города города Александр Скрябин.
"В связи с ожидаемым ухудшением погоды вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов 27 января. Решение принято сегодня на внеочередном заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - ред.)"", - написал он в своем Telegram-канале.
В период с 23 по 26 января синоптики прогнозируют по региону понижение температуры воздуха ночью до минус 20 градусов, снег, местами сильный, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица, усиление ветра, понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже, уточнил глава города.
Ранее в четверг сообщалось, что "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды на полуострове.
