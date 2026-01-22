https://crimea.ria.ru/20260122/rostov-na-poroge-shtorma---vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1152614866.html
Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности переведены экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает глава города города Александр Скрябин."В связи с ожидаемым ухудшением погоды вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов 27 января. Решение принято сегодня на внеочередном заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - ред.)"", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг сообщалось, что "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждениеНа дорогах Крыма сильный туманВ Крыму ввели графики временного отключения электричества
