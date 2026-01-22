https://crimea.ria.ru/20260122/rostov-na-poroge-shtorma---vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1152614866.html

Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности

Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности

В режим повышенной готовности переведены экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает глава города города РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T17:27

2026-01-22T17:27

2026-01-22T17:27

ростов-на-дону

новости

ростовская область

штормовое предупреждение

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143979456_0:48:3474:2002_1920x0_80_0_0_fa61160b9e6a64306ab090f314fb2267.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности переведены экстренные и коммунальные службы в Ростове-на-Дону из-за сильных морозов и метели. Об этом сообщает глава города города Александр Скрябин."В связи с ожидаемым ухудшением погоды вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов 27 января. Решение принято сегодня на внеочередном заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - ред.)"", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в четверг сообщалось, что "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждениеНа дорогах Крыма сильный туманВ Крыму ввели графики временного отключения электричества

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, новости, ростовская область, штормовое предупреждение, погода