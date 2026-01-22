Рейтинг@Mail.ru
Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД
2026-01-22T15:23
2026-01-22T15:23
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
иран
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия с удовлетворением отмечает продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране, тем не менее, находящимся в исламской республике гражданам РФ рекомендуется соблюдать разумные меры предосторожности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В то же время рекомендации к российским соотечественникам, которые находятся в Иране, остаются прежними: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб, подчеркнула Захарова.Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, рекомендуется отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью.Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия с удовлетворением отмечает продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране, тем не менее, находящимся в исламской республике гражданам РФ рекомендуется соблюдать разумные меры предосторожности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с удовлетворением отмечаем продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране после инспирированных извне беспорядков и акций неповиновения", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
В то же время рекомендации к российским соотечественникам, которые находятся в Иране, остаются прежними: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб, подчеркнула Захарова.
Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, рекомендуется отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью.
"Мы находимся в постоянном плотном контакте с иранскими партнерами, которые делятся с нами оценками складывающейся обстановки. Последовательно выступаем за деэскалацию напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом. Настойчиво призываем вовлеченные стороны воздерживаться от опрометчивых и безрассудных шагов", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.
