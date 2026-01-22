https://crimea.ria.ru/20260122/rossiya-s-udovletvoreniem-otmechaet-normalizatsiyu-obstanovki-v-irane--mid-1152610414.html

Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия с удовлетворением отмечает продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране, тем не менее, находящимся в исламской республике гражданам РФ рекомендуется соблюдать разумные меры предосторожности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В то же время рекомендации к российским соотечественникам, которые находятся в Иране, остаются прежними: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб, подчеркнула Захарова.Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, рекомендуется отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью.Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

