Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче

Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче в обеих странах. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.По словам дипломата, Пакистан – страна с растущей экономикой, в которой есть большой спрос на энергоносители, и такому крупному их поставщику, как Россия, здесь предложено расширять сотрудничество.В пример Файсал Нияз Тирмизи привел успешные проекты по разработке месторождений и добыче нефти пакистанскими компаниями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)."Это как раз то сотрудничество, которого мы добиваемся с Россией", – подчеркнул он.По словам посла, российская бизнес-делегация, ранее посетившая Пакистан, уже определила месторождения, которые РФ готова разрабатывать.Также Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в городе Карачи, добавил он. Это планируется сделать в ходе визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Москву, который запланирован на март, уточнил дипломат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономистСтраны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычиВременные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть

