Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче
Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче
Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче в обеих странах. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T09:07
2026-01-22T09:07
россия
пакистан
новости
сотрудничество
нефть
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче в обеих странах. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.По словам дипломата, Пакистан – страна с растущей экономикой, в которой есть большой спрос на энергоносители, и такому крупному их поставщику, как Россия, здесь предложено расширять сотрудничество.В пример Файсал Нияз Тирмизи привел успешные проекты по разработке месторождений и добыче нефти пакистанскими компаниями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)."Это как раз то сотрудничество, которого мы добиваемся с Россией", – подчеркнул он.По словам посла, российская бизнес-делегация, ранее посетившая Пакистан, уже определила месторождения, которые РФ готова разрабатывать.Также Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в городе Карачи, добавил он. Это планируется сделать в ходе визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Москву, который запланирован на март, уточнил дипломат.
россия
пакистан
россия, пакистан, новости, сотрудничество, нефть
Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче

Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче

09:07 22.01.2026
 
Добыча нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче в обеих странах. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
По словам дипломата, Пакистан – страна с растущей экономикой, в которой есть большой спрос на энергоносители, и такому крупному их поставщику, как Россия, здесь предложено расширять сотрудничество.
"Мы покупаем нефть у России и, конечно, хотим вывести это сотрудничество на новый уровень. Это было бы хорошей основой для развития наших отношений... Мы приглашаем российские компании заниматься разработкой и добычей нефти в Пакистане. И наоборот, чтобы пакистанские компании занимались разработкой месторождений в России, чтобы это были совместные проекты", – сказал посол.
В пример Файсал Нияз Тирмизи привел успешные проекты по разработке месторождений и добыче нефти пакистанскими компаниями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
"Это как раз то сотрудничество, которого мы добиваемся с Россией", – подчеркнул он.
По словам посла, российская бизнес-делегация, ранее посетившая Пакистан, уже определила месторождения, которые РФ готова разрабатывать.
Также Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и модернизации сталелитейного завода в городе Карачи, добавил он. Это планируется сделать в ходе визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Москву, который запланирован на март, уточнил дипломат.
"Наши ведомства находятся в контакте, правительство Пакистана уже передало техническое и коммерческое предложения российской стороне. И я надеюсь, что соглашение о строительстве завода будет подписано в ходе визита премьер-министра в Москву", – поделился посол.
РоссияПакистанНовостиСотрудничествоНефть
 
