Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту

В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 15:34. Ограничение продлилось около часа, после чего рейсы через бухту возобновились. В это же время был закрыт Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

