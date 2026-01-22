https://crimea.ria.ru/20260122/reyd-v-sevastopole-otkryt---paromy-i-katera-snova-kursiruyut-cherez-bukhtu-1152613145.html
Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T16:32
2026-01-22T16:32
2026-01-22T16:33
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 15:34. Ограничение продлилось около часа, после чего рейсы через бухту возобновились. В это же время был закрыт Крымский мост.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
В Севастополе открыли рейд после часовой остановки
16:32 22.01.2026 (обновлено: 16:33 22.01.2026)