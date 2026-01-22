https://crimea.ria.ru/20260122/rebenka-i-dvoikh-vzroslykh-spasli-nochyu-v-gorakh-pod-alushtoy-1152592394.html

Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое взрослых с ребенком заблудились на альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в горах под Алуштой, с наступлением темноты им потребовалась помощь спасателей. Подробностями спасательной операции поделились в республиканском главке МЧС.По информации ведомства, в беду с наступлением темноты попали двое взрослых и ребенок. На альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в районе горной вершины Ангар Бурун под Алуштой туристы отклонились от запланированного маршрута, а потом не смогли найти обратную дорогу.Уточняется, что к спасательной операции от МЧС привлекались пять человек и одна единица техники.В МЧС напомнили о необходимости регистрировать на сайте ведомства даже однодневный поход, рекомендовав надевать в дорогу теплую одежду и обувь, брать с собой еду и теплое питье и рассчитывать время возвращения с маршрута."В случае происшествия сообщите по номеру телефона 112", – подчеркнули в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завис на высоте: туриста с обморожением спасли в горах КрымаЗастрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высотыВ Крыму спасли семью со скалы над морем

