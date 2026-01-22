Рейтинг@Mail.ru
Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/rebenka-i-dvoikh-vzroslykh-spasli-nochyu-v-gorakh-pod-alushtoy-1152592394.html
Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой
Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой
Двое взрослых с ребенком заблудились на альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в горах под Алуштой, с наступлением темноты им потребовалась помощь спасателей... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T08:28
2026-01-22T08:28
новости крыма
горы крыма
алушта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119793985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_427f0f7e438b092442a93a45d6f1ab39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое взрослых с ребенком заблудились на альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в горах под Алуштой, с наступлением темноты им потребовалась помощь спасателей. Подробностями спасательной операции поделились в республиканском главке МЧС.По информации ведомства, в беду с наступлением темноты попали двое взрослых и ребенок. На альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в районе горной вершины Ангар Бурун под Алуштой туристы отклонились от запланированного маршрута, а потом не смогли найти обратную дорогу.Уточняется, что к спасательной операции от МЧС привлекались пять человек и одна единица техники.В МЧС напомнили о необходимости регистрировать на сайте ведомства даже однодневный поход, рекомендовав надевать в дорогу теплую одежду и обувь, брать с собой еду и теплое питье и рассчитывать время возвращения с маршрута."В случае происшествия сообщите по номеру телефона 112", – подчеркнули в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завис на высоте: туриста с обморожением спасли в горах КрымаЗастрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высотыВ Крыму спасли семью со скалы над морем
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119793985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f1b7d6b234bb8d7396629e5dbbbfd7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, горы крыма, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой

Заблудившихся туристов с ребенком спасли ночью под Алуштой в горно-лесной местности

08:28 22.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкМЧС. Архивное фото
МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое взрослых с ребенком заблудились на альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в горах под Алуштой, с наступлением темноты им потребовалась помощь спасателей. Подробностями спасательной операции поделились в республиканском главке МЧС.
По информации ведомства, в беду с наступлением темноты попали двое взрослых и ребенок. На альпинистской тропе "Холодный Кулуар" в районе горной вершины Ангар Бурун под Алуштой туристы отклонились от запланированного маршрута, а потом не смогли найти обратную дорогу.
"Спасатели ГУ МЧС России по Республике Крым совместно с АСО "КРЫМ-СПАС" оперативно установили их местонахождение, а затем благополучно доставили в безопасное место. Туристы в медицинской помощи не нуждались", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что к спасательной операции от МЧС привлекались пять человек и одна единица техники.
В МЧС напомнили о необходимости регистрировать на сайте ведомства даже однодневный поход, рекомендовав надевать в дорогу теплую одежду и обувь, брать с собой еду и теплое питье и рассчитывать время возвращения с маршрута.
"В случае происшествия сообщите по номеру телефона 112", – подчеркнули в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Завис на высоте: туриста с обморожением спасли в горах Крыма
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
В Крыму спасли семью со скалы над морем
 
Новости КрымаГоры КрымаАлуштаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Россия и Пакистан обсуждают совместные проекты по нефтедобыче
08:47Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
08:28Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой
08:04Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован
07:55В Симферополе планируют создать улавливающие парковки
07:37День войск авиации противовоздушной обороны России – инфографика
07:20Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов
07:07Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии
06:43Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС
06:02В Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста
00:01В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:27Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
23:23Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
23:17Пожар под Алуштой потушили
23:11Путин рассказал о планах использования активов России в США
23:06Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
23:02Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
22:47Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин
22:45Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
Лента новостейМолния