Расходы Крыма на культуру и "Совет мира" – главное за день

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Заявления американского лидера Дональда Трампа и... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Заявления американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского после встречи в Давосе. Подписания устава "Совета мира". Задержание российского танкера французскими венными. Социально-культурные расходы Крыма и новые виноградники на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и УиткоффаСпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в четверг о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным. По его словам, процесс урегулирования в настоящее время фактически сосредоточен вокруг одного ключевого вопроса, который, по оценке американской стороны, является решаемым.Вечером Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.Трамп и Зеленский в ДавосеТакже в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Диалог продлился менее часа. Американский лидер назвал беседу "хорошей" и заявил, что "все хотят завершения конфликта на Украине". Зеленский после встречи обвинил Европу в слабости и нерешительности, противопоставляя ее Соединенным Штатам."Совет мира"Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав создаваемого по инициативе американского лидера "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Как заявила на церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, устав вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организациейУстав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово. Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.Задержание российского танкераФранцузские военные задержали российский танкер GRINCH, следовавший из Мурманска, заявила в четверг морская префектура Франции по Средиземному морю. Целью этой операции ведомство назвало проверку принадлежности судна, которое "подозревается в использовании ложного флага". Проверка документов якобы подтвердила эти предположения. Маршрут танкера изменен, теперь для дальнейшей проверки он следует в порт, его сопровождают французские ВМСРасходы КрымаВ Крыму отрасли социально-культурной сферы в минувшем году были профинансированы на 131,5 миллиарда рублей, что составляет почти половину расходной части бюджета РК, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, значительную часть этих средств составили расходы на социальную политику – около 51 млрд рублей. Это в том числе поддержка семей с детьми, льготный проезд и другие льготы, выплаты, связанные с СВО. На образование было направлено 49 млрд рублей, на здравоохранение – 23 млрд рублей. Расходы на развитие ЖКХ с 2014 года выросли в 23 раза – с 1,6 до 37 млрд рублей. Почти в два раза, с 50 до 96,5 млрд рублей, увеличилось финансирование развития экономики.Виноградники и многолетние садыВ Крыму в 2026 году благодаря инвестиционной деятельности планируют заложить виноградники на площади 900 га и 400 га многолетних насаждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также планируется ввести в эксплуатацию фруктохранилище на 10 тысяч тонн и завершить модернизацию аналогичного объекта на 3,5 тысяч тонн. На сегодняшний день только в сфере виноградарства и виноделия реализуется 16 инвестпроектов. Сумма капитальных вложений в рамках этих проектов уже составила 8,6 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствиеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города

