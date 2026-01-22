https://crimea.ria.ru/20260122/rabotat-v-gorizontalnom-polozhenii---glava-kurskoy-oblasti-popal-v-dtp-1152617964.html

Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Он рассказал, что утром в четверг попал в аварию во время рабочего выезда в в Конышевский район. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.Он поблагодарил медиков больницы и бригаду скорой помощи, которые оказали ему помощь, проявили высокий профессионализм."И спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся. Предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

