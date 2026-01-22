Рейтинг@Mail.ru
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Он рассказал, что утром в четверг попал в аварию во время рабочего выезда в в Конышевский район. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.Он поблагодарил медиков больницы и бригаду скорой помощи, которые оказали ему помощь, проявили высокий профессионализм."И спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся. Предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП

Губернатор Курской области Хинштейн перенес операцию после ДТП

19:49 22.01.2026 (обновлено: 19:50 22.01.2026)
 
Работа врачей в операционной
Работа врачей в операционной
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что утром в четверг попал в аварию во время рабочего выезда в в Конышевский район. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.
"Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу, поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе", - сказал Хинштейн в видео опубликовано в Telegram-канале.
Он поблагодарил медиков больницы и бригаду скорой помощи, которые оказали ему помощь, проявили высокий профессионализм.
"И спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся. Предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле", - добавил он.
