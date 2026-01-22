https://crimea.ria.ru/20260122/rabotat-v-gorizontalnom-polozhenii---glava-kurskoy-oblasti-popal-v-dtp-1152617964.html
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T19:49
2026-01-22T19:49
2026-01-22T19:50
александр хинштейн
курская область
дтп
здравоохранение в россии
общество
здоровье
медицина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9affd89daa6d5a7ee85672397d99158.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.Он рассказал, что утром в четверг попал в аварию во время рабочего выезда в в Конышевский район. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.Он поблагодарил медиков больницы и бригаду скорой помощи, которые оказали ему помощь, проявили высокий профессионализм."И спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся. Предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147878998_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2b200ad6f890807ac1672ce747f97f3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, курская область, дтп, здравоохранение в россии, общество, здоровье, медицина, новости
Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн перенес операцию после ДТП
19:49 22.01.2026 (обновлено: 19:50 22.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Губернатора Курской области Александра Хинштейна прооперировали после ДТП, у него диагностировали перелом тазобедренной кости. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что утром в четверг попал в аварию во время рабочего выезда в в Конышевский район. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.
"Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу, поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе", - сказал Хинштейн в видео опубликовано в Telegram-канале.
Он поблагодарил медиков больницы и бригаду скорой помощи, которые оказали ему помощь, проявили высокий профессионализм.
"И спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся. Предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.