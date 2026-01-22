https://crimea.ria.ru/20260122/putin-vstretilsya-liderom-palestiny--glavnye-zayavleniya-1152606880.html

Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления

Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления

Президент России Владимир Путин и лидер Палестина Махмуд Аббас обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и положение дел на... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T14:20

2026-01-22T14:20

2026-01-22T15:42

владимир путин (политик)

россия

палестина

махмуд аббас

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152607051_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_7c9701017e097c14289f8a7da477c208.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Палестина Махмуд Аббас обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Встреча лидеров проходит в Кремле 22 января.Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил тройной рост товарооборота, работу в гуманитарной сфере, в частности, по подготовке кадров для Палестины в вузах РФ. Одним из центральных вопрос он назвал вопрос безопасности, напомнив что РФ в самые тяжелые времена кризиса в Газе направила в сектор свыше 800 тонн гуманитарных грузов по запросу палестинской стороны.Говоря об израильско-палестинском треке в целом президент РФ повторил сделанное накануне заявление о готовности России направить 1 миллиард долларов из средств, замороженных в США, в новую инициированную американским президентом структуру "Совет мира" для поддержки палестинского народа и восстановления разрушенной инфраструктуры.Президент Палестины, в свою очередь, поблагодарил за встречу и позицию Москвы по палестинскому вопросу, отметил 50-летнюю дружбу между государствами и назвал Россию большим другом, оказывающим не только дипломатическую помощь, но и экономическую поддержку. Он также представил цифры потерь палестинской стороныОн подчеркнул, что Палестина выступает категорически против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы палестинской территории.16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран."Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. 22 января Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем ВостокеКремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФТрамп подписал устав "Совета мира"

россия

палестина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, палестина, махмуд аббас, политика