Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления
2026-01-22T14:20
2026-01-22T14:20
2026-01-22T15:42
14:20 22.01.2026 (обновлено: 15:42 22.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Палестина Махмуд Аббас обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Встреча лидеров проходит в Кремле 22 января.
"Отношения России и Палестины имеют глубокие корни и носят особый характер по качеству, наше отношение к вопросам Палестины и урегулированию на Ближнем Востоке носит принципиальный, неконъюнктурный характер. Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта", – сказал во время встречи российский президент.
Говоря о двусторонних отношениях, Путин отметил тройной рост товарооборота, работу в гуманитарной сфере, в частности, по подготовке кадров для Палестины в вузах РФ. Одним из центральных вопрос он назвал вопрос безопасности, напомнив что РФ в самые тяжелые времена кризиса в Газе направила в сектор свыше 800 тонн гуманитарных грузов по запросу палестинской стороны.
Говоря об израильско-палестинском треке в целом президент РФ повторил сделанное накануне заявление о готовности России направить 1 миллиард долларов
из средств, замороженных в США, в новую инициированную американским президентом структуру "Совет мира"
для поддержки палестинского народа и восстановления разрушенной инфраструктуры.
"Думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации. И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве. В любом случае, мы очень рады, что наши контакты с вами продолжаются и они всегда имеют место на разных уровнях", – сказал Путин.
Президент Палестины, в свою очередь, поблагодарил за встречу и позицию Москвы по палестинскому вопросу, отметил 50-летнюю дружбу между государствами и назвал Россию большим другом, оказывающим не только дипломатическую помощь, но и экономическую поддержку. Он также представил цифры потерь палестинской стороны
"Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 000.Есть ещё тысячи раненых на Западном берегу. Объем разрушений катастрофический, практически полностью разрушен сектор. На 85% разрушена инфраструктура, образовательная школы, университеты, религиозные объекты, мечети, церкви и так далее. Тем не менее, я хотел бы вам сказать, что палестинский народ придерживается и держится за свою землю", – сказал Аббас.
Он подчеркнул, что Палестина выступает категорически против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы палестинской территории.
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".
Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран.
"Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. 22 января Трамп и представители стран-участниц подписал устав создаваемого по его инициативе "Совета мира". Церемония состоялась на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
