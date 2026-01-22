https://crimea.ria.ru/20260122/putin-prodlil-na-chetyre-goda-proekt-po-reforme-vysshego-obrazovaniya-1152619252.html

Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, соответствующий указ подписан, документ опубликован на официальном портале правовых актов.В указе говорится, что в 2026/27 – 2029/30 учебных годах наряду с шестью вузами, где сегодня уже реализуется проект, стартует пилотная программа еще в одиннадцати вузах.Новая система заработает в Дальневосточном федеральном университете, Московском городском педагогическом университете, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете транспорта, Южном федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменском государственном университете, Ставропольском государственном аграрном университете, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, уточняется в документе.Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков просил дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования.В июне прошлого года он также заявлял, что в России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования.С мая 2023 года новая модель проходит испытания в рамках пилотного проекта. В нем участвовали шесть ведущих вузов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.Ранее сообщалось, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменовВ Крыму повысили пособие для беременных студентокКрым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку

