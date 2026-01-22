Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования
Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования
Президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, соответствующий указ... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T22:11
2026-01-22T22:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, соответствующий указ подписан, документ опубликован на официальном портале правовых актов.В указе говорится, что в 2026/27 – 2029/30 учебных годах наряду с шестью вузами, где сегодня уже реализуется проект, стартует пилотная программа еще в одиннадцати вузах.Новая система заработает в Дальневосточном федеральном университете, Московском городском педагогическом университете, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете транспорта, Южном федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменском государственном университете, Ставропольском государственном аграрном университете, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, уточняется в документе.Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков просил дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования.В июне прошлого года он также заявлял, что в России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования.С мая 2023 года новая модель проходит испытания в рамках пилотного проекта. В нем участвовали шесть ведущих вузов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.Ранее сообщалось, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.
Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования

Путин продлил до 2030-го пилотный проект по реформе в системе высшего образования

22:11 22.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, соответствующий указ подписан, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"Внести в указ президента РФ от 12 мая 2023 года №343 "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования"... следующие изменения... в пункте 1 слова "в 2023/24 - 2025/26 учебных годах" заменить словами "в 2023/24 - 2029/30 учебных годах", - говорится в документе.

В указе говорится, что в 2026/27 – 2029/30 учебных годах наряду с шестью вузами, где сегодня уже реализуется проект, стартует пилотная программа еще в одиннадцати вузах.
Новая система заработает в Дальневосточном федеральном университете, Московском городском педагогическом университете, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете транспорта, Южном федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменском государственном университете, Ставропольском государственном аграрном университете, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, уточняется в документе.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков просил дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования.
В июне прошлого года он также заявлял, что в России завершили подготовку проекта изменений в федеральное законодательство для перехода на новую модель высшего образования.
С мая 2023 года новая модель проходит испытания в рамках пилотного проекта. В нем участвовали шесть ведущих вузов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.
Новая образовательная система предполагает двухуровневую структуру: базовое высшее образование и специализированное. Также аспирантура официально выделяется в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательский кадров.
Ранее сообщалось, что изменения введут в процедуру зачисления в вузы. Часть бюджетных мест в российских вузах будут выделять по конкурсу, другую – по государственному заданию на основе кадровой потребности в стране.
