https://crimea.ria.ru/20260122/pozhar-na-territorii-portovogo-terminala-na-kubani-polnostyu-potushili-1152592329.html
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован
Пожар на территории портового терминала в Темрюкском районе Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ накануне вечером, полностью ликвидирован. Об... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T08:04
2026-01-22T08:04
2026-01-22T08:16
новости
краснодарский край
темрюкский район
мчс краснодарского края
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132456870_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_87808db70aabcd6ac65a7c87371a9011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пожар на территории портового терминала в Темрюкском районе Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ накануне вечером, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Губернатор региона Вениамин Кондратьев вечером 21 января сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. По словам главы региона, четыре резервуара с нефтепродуктами в ходе атаки загорелись.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Сочи – что известноНа севере Крыма на пожаре погибла женщинаПожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132456870_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d720262273c7bcdac71a1ef97ff94027.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодарский край, темрюкский район, мчс краснодарского края, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован
Пожар на территории портового терминала на Кубани полностью ликвидирован
08:04 22.01.2026 (обновлено: 08:16 22.01.2026)