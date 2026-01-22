https://crimea.ria.ru/20260122/pozhar-na-territorii-portovogo-terminala-na-kubani-polnostyu-potushili-1152592329.html

Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован

Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован

22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пожар на территории портового терминала в Темрюкском районе Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ накануне вечером, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Губернатор региона Вениамин Кондратьев вечером 21 января сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. По словам главы региона, четыре резервуара с нефтепродуктами в ходе атаки загорелись.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Сочи – что известноНа севере Крыма на пожаре погибла женщинаПожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек

