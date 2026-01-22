Рейтинг@Mail.ru
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован
Пожар на территории портового терминала в Темрюкском районе Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ накануне вечером, полностью ликвидирован. Об... РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132456870_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_87808db70aabcd6ac65a7c87371a9011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пожар на территории портового терминала в Темрюкском районе Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ накануне вечером, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Губернатор региона Вениамин Кондратьев вечером 21 января сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. По словам главы региона, четыре резервуара с нефтепродуктами в ходе атаки загорелись.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники.
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
новости, краснодарский край, темрюкский район, мчс краснодарского края, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Пожар в портовом терминале на Кубани полностью ликвидирован

Пожар на территории портового терминала на Кубани полностью ликвидирован

08:04 22.01.2026 (обновлено: 08:16 22.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пожар на территории портового терминала в Темрюкском районе Краснодарского края, возникший после атаки дронов ВСУ накануне вечером, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

"Пожар на территории портового терминала в поселке Волна полностью ликвидирован", – сказано в сообщении.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев вечером 21 января сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. По словам главы региона, четыре резервуара с нефтепродуктами в ходе атаки загорелись.
Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники.
