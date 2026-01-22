https://crimea.ria.ru/20260122/pozhar-na-portovykh-terminalakh-na-kubani--uvelichena-gruppirovka-mchs-1152590793.html

Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС

Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС

На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T06:43

2026-01-22T06:43

2026-01-22T08:07

краснодарский край

кубань

темрюкский район

мчс краснодарского края

новости

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку спасателей увеличили. Об этом сообщает краевой оперштаб.Губернатор региона Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовый терминал в поселке Волна Темрюкского района – погибли три человека и были ранены восемь, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, очаг возгорания еще на одном полностью потушен, проинформировали в оперштабе.Группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники – в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, также сообщили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

темрюкский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, темрюкский район, мчс краснодарского края, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу