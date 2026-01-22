Рейтинг@Mail.ru
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС
На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку... РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку спасателей увеличили. Об этом сообщает краевой оперштаб.Губернатор региона Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовый терминал в поселке Волна Темрюкского района – погибли три человека и были ранены восемь, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, очаг возгорания еще на одном полностью потушен, проинформировали в оперштабе.Группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники – в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, также сообщили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку спасателей увеличили. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовый терминал в поселке Волна Темрюкского района – погибли три человека и были ранены восемь, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, очаг возгорания еще на одном полностью потушен, проинформировали в оперштабе.

"Специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах. Всего в результате атаки БПЛА вечером 21 января повреждения получили 4 резервуара", – сказано в сообщении.

Группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники – в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, также сообщили в МЧС.
