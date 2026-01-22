https://crimea.ria.ru/20260122/pozhar-na-portovykh-terminalakh-na-kubani--uvelichena-gruppirovka-mchs-1152590793.html
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС
На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T06:43
2026-01-22T06:43
2026-01-22T08:07
краснодарский край
кубань
темрюкский район
мчс краснодарского края
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На территории портового терминала Темрюкского района Краснодарского края продолжают тушить пожар, разгоревшийся после атаки ВСУ на регион, группировку спасателей увеличили. Об этом сообщает краевой оперштаб.Губернатор региона Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовый терминал в поселке Волна Темрюкского района – погибли три человека и были ранены восемь, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, очаг возгорания еще на одном полностью потушен, проинформировали в оперштабе.Группировку, привлекаемую для тушения, увеличили до 208 человек и 51 единицы техники – в том числе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, также сообщили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
темрюкский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, темрюкский район, мчс краснодарского края, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Пожар на портовых терминалах на Кубани – увеличена группировка МЧС
Пожар на портовых терминалах на Кубани тушат более 200 человек и 50 единиц техники
06:43 22.01.2026 (обновлено: 08:07 22.01.2026)