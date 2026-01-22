https://crimea.ria.ru/20260122/polsha-otmenyaet-osobyy-rezhim-dlya-ukrainskikh-bezhentsev-1152619066.html

Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев

Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Польша с марта отменяет положения закона об оказании помощи беженцам из Украины. Об этом сообщается на сайте правительства страны.Отмечается, что решение принято в соответствии с рекомендациями Европейского союза о равных правах для всех иностранцев, проживающих в Польше, а также позволят сэкономить средства государственного бюджета. Теперь украинцы не смогут рассчитывать на особую помощь, а только на "согласованную систему поддержки для всех иностранцев, предоставляющую временную защиту в сфере социальных пособий, рынка труда и здравоохранения".Среди прочего, закон вводит более дешевую систему размещения, предполагает завершение выплат семейных и ограничение социальных пособий, переход системы здравоохранения к принципам, аналогичным тем, которые применяются к гражданам Польши – взносы и страхование. Проект также вводит реестр въездов и выездов, который хранит пограничная служба страны.В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам.ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕССША закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

