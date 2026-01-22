Рейтинг@Mail.ru
Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев
Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев
Польша с марта отменяет положения закона об оказании помощи беженцам из Украины. Об этом сообщается на сайте правительства страны. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Польша с марта отменяет положения закона об оказании помощи беженцам из Украины. Об этом сообщается на сайте правительства страны.Отмечается, что решение принято в соответствии с рекомендациями Европейского союза о равных правах для всех иностранцев, проживающих в Польше, а также позволят сэкономить средства государственного бюджета. Теперь украинцы не смогут рассчитывать на особую помощь, а только на "согласованную систему поддержки для всех иностранцев, предоставляющую временную защиту в сфере социальных пособий, рынка труда и здравоохранения".Среди прочего, закон вводит более дешевую систему размещения, предполагает завершение выплат семейных и ограничение социальных пособий, переход системы здравоохранения к принципам, аналогичным тем, которые применяются к гражданам Польши – взносы и страхование. Проект также вводит реестр въездов и выездов, который хранит пограничная служба страны.В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам.ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Польша с марта отменяет положения закона об оказании помощи беженцам из Украины. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
"Совет Министров принял проект закона о прекращении действия положений закона об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны и о внесении изменений в некоторые другие законы. Новые положения должны вступить в силу 5 марта 2026 года", – сказано на сайте.
Отмечается, что решение принято в соответствии с рекомендациями Европейского союза о равных правах для всех иностранцев, проживающих в Польше, а также позволят сэкономить средства государственного бюджета. Теперь украинцы не смогут рассчитывать на особую помощь, а только на "согласованную систему поддержки для всех иностранцев, предоставляющую временную защиту в сфере социальных пособий, рынка труда и здравоохранения".
Среди прочего, закон вводит более дешевую систему размещения, предполагает завершение выплат семейных и ограничение социальных пособий, переход системы здравоохранения к принципам, аналогичным тем, которые применяются к гражданам Польши – взносы и страхование. Проект также вводит реестр въездов и выездов, который хранит пограничная служба страны.
В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам.
ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
Большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
