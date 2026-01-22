Рейтинг@Mail.ru
Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/politsiya-kryma-napravila-v-sud-delo-falshivoy-surrogatnoy-materi-1152610612.html
Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"
Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"
27-летняя жительница Тюмени пойдет под суд за серию мошенничеств, связанных с суррогатным материнством. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обвинение ей... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T15:33
2026-01-22T15:33
мошенничество
мвд по республике крым
новости крыма
закон и право
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Тюмени пойдет под суд за серию мошенничеств, связанных с суррогатным материнством. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обвинение ей предъявлено крымскими правоохранителями.Сотрудники крымской полиции задержали женщину в Тюмени еще в октябре, сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. Дело завели по заявлению жителя Симферополя, который вместе с супругой перевел женщине более 340 тысяч рублей "на подготовительный этап". Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и на прочие расходы и даже присылала чеки, которые впоследствии оказались поддельными.Как выяснили следователи, обвиняемая изначально не имела намерений вынашивать ребенка. При этом ее поездки и авиаперелеты в Санкт-Петербург, Москву и Челябинскую область оплатили три семьи, а всего потерпевшими по делу признаны 20 граждан из разных регионов страны. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5 миллионов рублей.Как уточнили в прокуратуре республики, уголовное дело с обвинительным заключением передано в Калининский районный суд Тюмени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДИзощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублейТорговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_8fe38054e9f4e394161141cbead6f560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, мвд по республике крым, новости крыма, закон и право, крым
Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"

Полиция Крыма отправила в суд дело фальшивой "суррогатной матери" из Тюмени

15:33 22.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Тюмени пойдет под суд за серию мошенничеств, связанных с суррогатным материнством. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обвинение ей предъявлено крымскими правоохранителями.
Сотрудники крымской полиции задержали женщину в Тюмени еще в октябре, сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. Дело завели по заявлению жителя Симферополя, который вместе с супругой перевел женщине более 340 тысяч рублей "на подготовительный этап". Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и на прочие расходы и даже присылала чеки, которые впоследствии оказались поддельными.
"Как установили в ходе следствия сотрудники полиции, женщина ранее действительно оказывала подобную услугу. Через мессенджеры или социальные сети она связывалась с потенциальными клиентами и просила прислать деньги на медобследование и проезд к месту проживания биородителей. В ряде случаев она действительно приезжала для знакомства, но от проведения процедуры переноса эмбриона отказывалась под различными предлогами, после чего переставала выходить на связь", - напомнили в пресс-службе.
Как выяснили следователи, обвиняемая изначально не имела намерений вынашивать ребенка. При этом ее поездки и авиаперелеты в Санкт-Петербург, Москву и Челябинскую область оплатили три семьи, а всего потерпевшими по делу признаны 20 граждан из разных регионов страны. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5 миллионов рублей.
Как уточнили в прокуратуре республики, уголовное дело с обвинительным заключением передано в Калининский районный суд Тюмени.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
 
МошенничествоМВД по Республике КрымНовости КрымаЗакон и правоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Часть Симферополя обесточена
15:36В Севастополе закрыли рейд
15:33Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"
15:23Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД
15:16Крымский мост закрыт
15:12В Алуште отменили подачу воды по графикам
15:07Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
14:48Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:27Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
14:20Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления
14:08Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма
13:52Новости СВО: армия РФ улучшает тактическое положение и громит технику ВСУ
13:43Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
13:38Трамп подписал устав "Совета мира"
13:30Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
13:27Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
13:11В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током
13:08Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма
13:04Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России
12:57В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
Лента новостейМолния