Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Тюмени пойдет под суд за серию мошенничеств, связанных с суррогатным материнством. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обвинение ей предъявлено крымскими правоохранителями.Сотрудники крымской полиции задержали женщину в Тюмени еще в октябре, сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. Дело завели по заявлению жителя Симферополя, который вместе с супругой перевел женщине более 340 тысяч рублей "на подготовительный этап". Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и на прочие расходы и даже присылала чеки, которые впоследствии оказались поддельными.Как выяснили следователи, обвиняемая изначально не имела намерений вынашивать ребенка. При этом ее поездки и авиаперелеты в Санкт-Петербург, Москву и Челябинскую область оплатили три семьи, а всего потерпевшими по делу признаны 20 граждан из разных регионов страны. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5 миллионов рублей.Как уточнили в прокуратуре республики, уголовное дело с обвинительным заключением передано в Калининский районный суд Тюмени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДИзощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублейТорговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн

