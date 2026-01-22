https://crimea.ria.ru/20260122/pochemu-zapad-ne-priznaet-krym-rossiyskim-posle-slov-trampa-o-grenlandii-1152580120.html

Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии

Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии

Запад не готов противоречить президенту США Дональду Трампу в его притязаниях на Гренландию так же решительно и однозначно, как выступает против признания Крыма РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Запад не готов противоречить президенту США Дональду Трампу в его притязаниях на Гренландию так же решительно и однозначно, как выступает против признания Крыма российским из-за двойных стандартов, которые являются основой западной политики и мешают договариваться с РФ о чем бы то ни было. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крым" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, тот факт, что "Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", о чем накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп не оспаривает.Наоборот, он использует его в собственных интересах, считает политолог.При этом в отличие от Крыма, где жители высказались за возвращение в Россию, частью которой были веками ранее, Гренландия никогда не была американской, заметил эксперт.А что касается заявления Трампа о том, что у жителей Гренландии не спрашивали их мнения, превращая остров в часть Дании, то здесь можно провести вообще прямую аналогию с 1954 годом, когда Крым был передан тогда еще советской Украине незаконно, ведь что думают об этом крымчане тогда тоже никого не заинтересовало, подчеркнул Шатров.Несмотря на все это, Запад не спешит жестко противоречить Трампу в его стремлении к безопасности США путем аннексии Гренландии, но не признает законное присоединение Крыма в России, а все по одной, но серьезной причине, сказал политолог.Именно эта "циничная политика и не позволяет России и Западу нормально договориться", в том числе по украинскому вопросу, считает политолог."Они замалчивают все, что не в их пользу, то есть не готовы к компромиссу. Нет чтобы просто сказать правду и по этой причине отступить. Поставить Зеленского (Владимир, глава киевского режима – ред.) на место... Сказать, что переворот (на Украине в 2014 году – ред.) был антиконституционным, а мы смолчали, хотя в этом случае Крым имел право на самоопределение, являясь автономией", – оценил политолог вариант развития взаимоотношений между РФ и Западом в случае отказа последнего от двойных стандартов.План по восстановлению Украины не подписали из-за ГренландииТем не менее эксперт считает, что внутри самого коллективного Запада все же предстоит некий "интересный бунт" из-за поведения Трампа, который "в 2026 году стал наиболее откровенно проявлять черты независимого от всего мира политика", противореча вообще всем нормам международного права.Ранее Шатров заявил, что темы присоединения Крыма к РФ и Гренландии к США в принципе нельзя сравнивать по нескольким причинам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об УкраинеВопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе

политика, дональд трамп, гренландия, крым, мнения, игорь шатров