Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии
Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии
Запад не готов противоречить президенту США Дональду Трампу в его притязаниях на Гренландию так же решительно и однозначно, как выступает против признания Крыма РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T07:07
2026-01-22T07:07
политика
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
гренландия
крым
мнения
игорь шатров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Запад не готов противоречить президенту США Дональду Трампу в его притязаниях на Гренландию так же решительно и однозначно, как выступает против признания Крыма российским из-за двойных стандартов, которые являются основой западной политики и мешают договариваться с РФ о чем бы то ни было. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крым" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, тот факт, что "Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", о чем накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп не оспаривает.Наоборот, он использует его в собственных интересах, считает политолог.При этом в отличие от Крыма, где жители высказались за возвращение в Россию, частью которой были веками ранее, Гренландия никогда не была американской, заметил эксперт.А что касается заявления Трампа о том, что у жителей Гренландии не спрашивали их мнения, превращая остров в часть Дании, то здесь можно провести вообще прямую аналогию с 1954 годом, когда Крым был передан тогда еще советской Украине незаконно, ведь что думают об этом крымчане тогда тоже никого не заинтересовало, подчеркнул Шатров.Несмотря на все это, Запад не спешит жестко противоречить Трампу в его стремлении к безопасности США путем аннексии Гренландии, но не признает законное присоединение Крыма в России, а все по одной, но серьезной причине, сказал политолог.Именно эта "циничная политика и не позволяет России и Западу нормально договориться", в том числе по украинскому вопросу, считает политолог."Они замалчивают все, что не в их пользу, то есть не готовы к компромиссу. Нет чтобы просто сказать правду и по этой причине отступить. Поставить Зеленского (Владимир, глава киевского режима – ред.) на место... Сказать, что переворот (на Украине в 2014 году – ред.) был антиконституционным, а мы смолчали, хотя в этом случае Крым имел право на самоопределение, являясь автономией", – оценил политолог вариант развития взаимоотношений между РФ и Западом в случае отказа последнего от двойных стандартов.Тем не менее эксперт считает, что внутри самого коллективного Запада все же предстоит некий "интересный бунт" из-за поведения Трампа, который "в 2026 году стал наиболее откровенно проявлять черты независимого от всего мира политика", противореча вообще всем нормам международного права.Ранее Шатров заявил, что темы присоединения Крыма к РФ и Гренландии к США в принципе нельзя сравнивать по нескольким причинам.
гренландия
крым
Новости
политика, дональд трамп, гренландия, крым, мнения, игорь шатров
Почему Запад не признает Крым российским после слов Трампа о Гренландии

Почему Запад не признает Крым российским после заявлений Трампа о Гренландии

07:07 22.01.2026
 
© REUTERS Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Запад не готов противоречить президенту США Дональду Трампу в его притязаниях на Гренландию так же решительно и однозначно, как выступает против признания Крыма российским из-за двойных стандартов, которые являются основой западной политики и мешают договариваться с РФ о чем бы то ни было. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крым" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По мнению Шатрова, тот факт, что "Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", о чем накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп не оспаривает.
Наоборот, он использует его в собственных интересах, считает политолог.
"Он довольно спокойно, похоже, относится к тому, что Крым находится в составе Российской Федерации. И как-то, комментируя (тему Гренландии – ред.), вскользь именно это и имеет в виду, что надо было России решить вопрос – Россия решила, и также Соединенные Штаты – им необходимо решить проблему – вот они ее решают", – прокомментировал Шатров.
При этом в отличие от Крыма, где жители высказались за возвращение в Россию, частью которой были веками ранее, Гренландия никогда не была американской, заметил эксперт.
А что касается заявления Трампа о том, что у жителей Гренландии не спрашивали их мнения, превращая остров в часть Дании, то здесь можно провести вообще прямую аналогию с 1954 годом, когда Крым был передан тогда еще советской Украине незаконно, ведь что думают об этом крымчане тогда тоже никого не заинтересовало, подчеркнул Шатров.
Несмотря на все это, Запад не спешит жестко противоречить Трампу в его стремлении к безопасности США путем аннексии Гренландии, но не признает законное присоединение Крыма в России, а все по одной, но серьезной причине, сказал политолог.
"Потому, что двойные стандарты являются основой западной политики. Любой аргумент, который будет на пользу их противнику, они не будут использовать, а будут использовать его только тогда, когда им это выгодно", – сказал Шатров.
Именно эта "циничная политика и не позволяет России и Западу нормально договориться", в том числе по украинскому вопросу, считает политолог.
"Они замалчивают все, что не в их пользу, то есть не готовы к компромиссу. Нет чтобы просто сказать правду и по этой причине отступить. Поставить Зеленского (Владимир, глава киевского режима – ред.) на место... Сказать, что переворот (на Украине в 2014 году – ред.) был антиконституционным, а мы смолчали, хотя в этом случае Крым имел право на самоопределение, являясь автономией", – оценил политолог вариант развития взаимоотношений между РФ и Западом в случае отказа последнего от двойных стандартов.

План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии

Тем не менее эксперт считает, что внутри самого коллективного Запада все же предстоит некий "интересный бунт" из-за поведения Трампа, который "в 2026 году стал наиболее откровенно проявлять черты независимого от всего мира политика", противореча вообще всем нормам международного права.
"Но интересно, что это появилось на Западе, и Запад сам обалдел от того, как это выглядит уродливо. Запад раньше поступал так же, но все время искал какую-то мишуру, которой прикрывал такого рода поступки. А Трамп просто откровенно: "Я хочу так – так и будет"... Выглядит безумно, но западные политики сделать ничего не могут. Они сами довели ситуацию до того, что теперь Трамп такое может себе позволить", – резюмировал Шатров.
Ранее Шатров заявил, что темы присоединения Крыма к РФ и Гренландии к США в принципе нельзя сравнивать по нескольким причинам.
Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
 
Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаДональд ТрампГренландияКрымМненияИгорь Шатров
 
