Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН

Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН

Президент США Дональд Трамп обоснованно может рассматривать создаваемый им "Совет мира" как конкурента Организации Объединенных Наций ООН. Об этом в эфире радио

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обоснованно может рассматривать создаваемый им "Совет мира" как конкурента Организации Объединенных Наций ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Именно поэтому, когда в той или иной части света начинались войны, к ООН всегда предъявлялись претензии, заметил он.По этой причине достичь компромисса в ООН удалось только однажды – по вопросу геноцида в Руанде в начале 1990-х, отметил Шипилин."Тогда американцы и мы приняли единогласно решение, что этим надо заниматься, и туда были направлены миротворческие силы", – добавил он.Во всех же остальных случаях ООН является не более чем площадкой для выяснения отношений между дипломатами, на которой высекаются искры.Однако, еще в 19 веке у мира даже этого не было, подчеркнул эксперт."Быстро собраться к вечеру, так сказать, по какому-то серьезному вопросу – в XIX веке, например, такой возможности не было. Не было такой организации. Собирались конференции по нескольку лет по разным поводам", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп подписал устав "Совета мира"Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ

