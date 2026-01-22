Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН

https://crimea.ria.ru/20260122/pochemu-sovet-mira-trampa-mozhno-schitat-konkurentom-oon-1152610890.html
Президент США Дональд Трамп обоснованно может рассматривать создаваемый им "Совет мира" как конкурента Организации Объединенных Наций ООН. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обоснованно может рассматривать создаваемый им "Совет мира" как конкурента Организации Объединенных Наций ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Именно поэтому, когда в той или иной части света начинались войны, к ООН всегда предъявлялись претензии, заметил он.По этой причине достичь компромисса в ООН удалось только однажды – по вопросу геноцида в Руанде в начале 1990-х, отметил Шипилин."Тогда американцы и мы приняли единогласно решение, что этим надо заниматься, и туда были направлены миротворческие силы", – добавил он.Во всех же остальных случаях ООН является не более чем площадкой для выяснения отношений между дипломатами, на которой высекаются искры.Однако, еще в 19 веке у мира даже этого не было, подчеркнул эксперт."Быстро собраться к вечеру, так сказать, по какому-то серьезному вопросу – в XIX веке, например, такой возможности не было. Не было такой организации. Собирались конференции по нескольку лет по разным поводам", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп подписал устав "Совета мира"Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп обоснованно может рассматривать создаваемый им "Совет мира" как конкурента Организации Объединенных Наций ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог Павел Шипилин.
"Да, это конкурент Организации Объединенных Наций с точки зрения Трампа... Организация Объединенных Наций – это международное право. Им являются десятки тысяч документов, разработанных странами за последние 80 лет. Но международное право действует только в мирное время", – сказал Шипилин.
Именно поэтому, когда в той или иной части света начинались войны, к ООН всегда предъявлялись претензии, заметил он.
"Потому что ООН – это организация, которая, собственно, занимается миром и пытается предотвратить Третью мировую войну, но не все войны. А по локальным конфликтам у ООН всегда были противоречия, поскольку членами Совета Безопасности ООН являются страны с полярными точками зрения", – объяснил политолог.
По этой причине достичь компромисса в ООН удалось только однажды – по вопросу геноцида в Руанде в начале 1990-х, отметил Шипилин.
"Тогда американцы и мы приняли единогласно решение, что этим надо заниматься, и туда были направлены миротворческие силы", – добавил он.
Во всех же остальных случаях ООН является не более чем площадкой для выяснения отношений между дипломатами, на которой высекаются искры.
Однако, еще в 19 веке у мира даже этого не было, подчеркнул эксперт.
"Быстро собраться к вечеру, так сказать, по какому-то серьезному вопросу – в XIX веке, например, такой возможности не было. Не было такой организации. Собирались конференции по нескольку лет по разным поводам", – резюмировал он.
