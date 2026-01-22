Рейтинг@Mail.ru
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения - РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260122/novyy-god-vse-kogda-v-simferopole-nachnut-razbirat-ukrasheniya-1152611541.html
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
В Симферополе новогоднюю елку и праздничные украшения начнут разбирать 26 января. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации города Александр... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе новогоднюю елку и праздничные украшения начнут разбирать 26 января. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации города Александр Семенченко.Он уточнил, что после разбора конструкции передадут на хранение, где их отремонтируют и приведут в порядок.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе после новогодних праздников будут работать 24 точки, где в январе можно сдать на переработку елку.
крым, симферополь, городская среда, новый год 2026, общество, александр семенченко, новости крыма
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения

В Симферополе новогоднюю елку и украшения начнут разбирать 26 января

16:01 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
Утро Нового года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе новогоднюю елку и праздничные украшения начнут разбирать 26 января. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации города Александр Семенченко.

"С 26 января в нашем городе начинается уборка новогодних конструкций, которые были установлены по всему городу в рамках подготовки проведения праздничных мероприятий, посвященных новогодним праздникам. За это время эти локации действительно полюбились горожанам и гостям нашего города. Локации получились интересными", – отметил Семенченко.

Он уточнил, что после разбора конструкции передадут на хранение, где их отремонтируют и приведут в порядок.
Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе после новогодних праздников будут работать 24 точки, где в январе можно сдать на переработку елку.
