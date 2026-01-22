https://crimea.ria.ru/20260122/novyy-god-vse-kogda-v-simferopole-nachnut-razbirat-ukrasheniya-1152611541.html
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
В Симферополе новогоднюю елку и праздничные украшения начнут разбирать 26 января. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации города Александр... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T16:01
2026-01-22T16:01
2026-01-22T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе новогоднюю елку и праздничные украшения начнут разбирать 26 января. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации города Александр Семенченко.Он уточнил, что после разбора конструкции передадут на хранение, где их отремонтируют и приведут в порядок.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе после новогодних праздников будут работать 24 точки, где в январе можно сдать на переработку елку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
В Симферополе новогоднюю елку и украшения начнут разбирать 26 января