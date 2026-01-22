Новости СВО: армия РФ улучшает тактическое положение и громит технику ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260122/novosti-svo-armiya-rf-uluchshaet-takticheskoe-polozhenie-i-gromit-tekhniku-vsu-1152604577.html

Армия России улучшает тактическое положение и выбивает противника с занятых рубежей и позиций. За минувшие сутки спецоперации киевский режим потерял более 1200... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Армия России улучшает тактическое положение и выбивает противника с занятых рубежей и позиций. За минувшие сутки спецоперации киевский режим потерял более 1200 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка. Противник потерял до 140 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Березовка, Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Бересток, Константиновка, Куртовка, Никифоровка, Резниковка, Славянск и Степановка ДНР. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Скотоватое Днепропетровской области, Благодатное, Воздвижевка, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское и Терсянка Запорожской области. Противник потерял до 250 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИДень войск авиации противовоздушной обороны России – инфографикаУдары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов

