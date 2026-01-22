https://crimea.ria.ru/20260122/novaya-ataka-na-krym-sbito-esche-dva-bespilotnika-1152618463.html
Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
2026-01-22T20:45
2026-01-22T20:45
2026-01-22T20:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Несколькими часами ранее над полуостровом сбили два вражеских дрона. А в течение минувшей ночи силы ПВО России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
20:45 22.01.2026 (обновлено: 20:55 22.01.2026)