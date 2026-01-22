Рейтинг@Mail.ru
Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe408a27e63a2a6025d47a5859f0490f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Несколькими часами ранее над полуостровом сбили два вражеских дрона. А в течение минувшей ночи силы ПВО России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника

Над Крымом силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника - Минобороны

20:45 22.01.2026 (обновлено: 20:55 22.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:️ два – над территорией Республики Крым,️ один БПЛА – над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
Несколькими часами ранее над полуостровом сбили два вражеских дрона. А в течение минувшей ночи силы ПВО России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.
Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.
В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.
Лента новостейМолния