Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника

Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника

2026-01-22T20:45

2026-01-22T20:45

2026-01-22T20:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Несколькими часами ранее над полуостровом сбили два вражеских дрона. А в течение минувшей ночи силы ПВО России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

