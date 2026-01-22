https://crimea.ria.ru/20260122/nad-krymom-i-drugimi-regionami-strany-za-noch-likvidirovali-14-dronov-1152591344.html

Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов

Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов

За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T07:20

2026-01-22T07:20

2026-01-22T07:27

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

крым

ростовская область

волгоградская область

брянская область

белгородская область

краснодарский край

новости

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Три вражеских дрона ликвидировали над Крымом, еще три – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260122/pozhar-na-portovykh-terminalakh-na-kubani--uvelichena-gruppirovka-mchs-1152590793.html

крым

ростовская область

волгоградская область

брянская область

белгородская область

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, ростовская область, волгоградская область, брянская область, белгородская область, краснодарский край, новости, пво, атаки всу