Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов
За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Три вражеских дрона ликвидировали над Крымом, еще три – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:20 22.01.2026 (обновлено: 07:27 22.01.2026)