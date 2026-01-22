Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов
Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов
За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T07:20
2026-01-22T07:27
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
крым
ростовская область
волгоградская область
брянская область
белгородская область
краснодарский край
новости
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Три вражеских дрона ликвидировали над Крымом, еще три – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ростовская область
волгоградская область
брянская область
белгородская область
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, ростовская область, волгоградская область, брянская область, белгородская область, краснодарский край, новости, пво, атаки всу
Над Крымом и другими регионами страны за ночь ликвидировали 14 дронов

14 беспилотников перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами страны за ночь

07:20 22.01.2026 (обновлено: 07:27 22.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Боевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.
Три вражеских дрона ликвидировали над Крымом, еще три – над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем, перечислили в российском военном ведомстве.
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаКрымРостовская областьВолгоградская областьБрянская областьБелгородская областьКраснодарский крайНовостиПВОАтаки ВСУ
 
