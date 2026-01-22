Рейтинг@Mail.ru
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе - РИА Новости Крым, 22.01.2026
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе - РИА Новости Крым, 22.01.2026
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
На Кубани фирма возместит более миллиарда рублей за экологический вред при строительстве курортного комплекса в Туапсинском районе. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На Кубани фирма возместит более миллиарда рублей за экологический вред при строительстве курортного комплекса в Туапсинском районе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда России.По данным суда, при производстве работ застройщик изменил ландшафт земельного участка, уничтожил плодородный слой почвы и сбросил в черноморскую акваторию свыше 1850 тонн отходов.Кроме того, ответчика обязали провести рекультивацию земельного участка. Коллегия по гражданским делам пришла к выводу о доказанности размера и способа возмещения ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеЭколог предостерег от застройки западного побережья КрымаВ Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
происшествия, кубань, краснодарский край, новости, туапсе, черное море, экология, суд, приговор, верховный суд россии
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе

На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб от стройки курортного комплекса

17:15 22.01.2026
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток в зале судебных заседаний.
Молоток в зале судебных заседаний. - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На Кубани фирма возместит более миллиарда рублей за экологический вред при строительстве курортного комплекса в Туапсинском районе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда России.
По данным суда, при производстве работ застройщик изменил ландшафт земельного участка, уничтожил плодородный слой почвы и сбросил в черноморскую акваторию свыше 1850 тонн отходов.

"С общества с ограниченной ответственностью <...>взыскано возмещение ущерба, причиненного водному объекту, в размере 320 миллионов 94 тысячи 202 рубля и ущерба, причиненного почвам - в размере 694 миллиона 158 тысяч 714 рублей", – проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, ответчика обязали провести рекультивацию земельного участка. Коллегия по гражданским делам пришла к выводу о доказанности размера и способа возмещения ущерба.
Лента новостейМолния