https://crimea.ria.ru/20260122/na-kubani-zastroyschik-vozmestit-milliardnyy-uscherb-prirode-1152614253.html
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе - РИА Новости Крым, 22.01.2026
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
На Кубани фирма возместит более миллиарда рублей за экологический вред при строительстве курортного комплекса в Туапсинском районе. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T17:15
2026-01-22T17:15
2026-01-22T17:15
происшествия
кубань
краснодарский край
новости
туапсе
черное море
экология
суд
приговор
верховный суд россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/10/1117221036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc8534d3182f1d8258d2bf8c559a4230.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. На Кубани фирма возместит более миллиарда рублей за экологический вред при строительстве курортного комплекса в Туапсинском районе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда России.По данным суда, при производстве работ застройщик изменил ландшафт земельного участка, уничтожил плодородный слой почвы и сбросил в черноморскую акваторию свыше 1850 тонн отходов.Кроме того, ответчика обязали провести рекультивацию земельного участка. Коллегия по гражданским делам пришла к выводу о доказанности размера и способа возмещения ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеЭколог предостерег от застройки западного побережья КрымаВ Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
кубань
краснодарский край
туапсе
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/10/1117221036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c5d104ac1f4abcf561176a8805f39e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кубань, краснодарский край, новости, туапсе, черное море, экология, суд, приговор, верховный суд россии
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб от стройки курортного комплекса