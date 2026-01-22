https://crimea.ria.ru/20260122/na-krymskom-mostu-posle-ostanovki-dvizheniya-vyrosla-ochered--1152614415.html
На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 22.01.2026
На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
На Крымском мосту со стороны Тамани начала расти очередь, проезда ждут 70 машин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Тамани начала расти очередь, проезда ждут 70 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг днем на Крымском мосту вводили ограничения на проезд для транспорта. Спустя час транспортный переход открыли.На выезде из Крыма очередей нет – проезд полностью свободен.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
