https://crimea.ria.ru/20260122/na-dorogakh-kryma-silnyy-tuman-1152598474.html
На дорогах Крыма сильный туман
На дорогах Крыма сильный туман - РИА Новости Крым, 22.01.2026
На дорогах Крыма сильный туман
В отдельных районах Крыма наблюдается сильный туман, видимость на дорогах снижена. Об этом предупредили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T11:55
2026-01-22T11:55
2026-01-22T11:56
ситуация на дорогах крыма
дороги крыма
крымавтодор
транспорт
погода в крыму
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152598602_0:385:480:655_1920x0_80_0_0_6a05ce456a07999dd4237983ff2a1030.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В отдельных районах Крыма наблюдается сильный туман, видимость на дорогах снижена. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".На автодороге Славянское – Евпатория выполняется очистка обочин, добавили на предприятии. Дорожники в настоящее время работают в дежурном режиме. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Ранее было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за тумана в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152598602_0:340:480:700_1920x0_80_0_0_f1920312f220fe6a2c9169ede9ac48bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дороги крыма, крымавтодор, транспорт, погода в крыму, безопасность
На дорогах Крыма сильный туман
На дорогах Крыма сильный туман - видимость снижена
11:55 22.01.2026 (обновлено: 11:56 22.01.2026)