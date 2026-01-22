Рейтинг@Mail.ru
На дорогах Крыма сильный туман - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
На дорогах Крыма сильный туман
На дорогах Крыма сильный туман - РИА Новости Крым, 22.01.2026
На дорогах Крыма сильный туман
В отдельных районах Крыма наблюдается сильный туман, видимость на дорогах снижена. Об этом предупредили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В отдельных районах Крыма наблюдается сильный туман, видимость на дорогах снижена. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".На автодороге Славянское – Евпатория выполняется очистка обочин, добавили на предприятии. Дорожники в настоящее время работают в дежурном режиме. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.Ранее было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за тумана в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На дорогах Крыма сильный туман

На дорогах Крыма сильный туман - видимость снижена

11:55 22.01.2026 (обновлено: 11:56 22.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В отдельных районах Крыма наблюдается сильный туман, видимость на дорогах снижена. Об этом предупредили в "Крымавтодоре".

Так, сильный туман наблюдается в Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах республики. Там сохраняются минусовые температуры, дорожное полотно местами влажное, обработанное.

На автодороге Славянское – Евпатория выполняется очистка обочин, добавили на предприятии.
Дорожники в настоящее время работают в дежурном режиме. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за тумана в Симферополе.
Ситуация на дорогах КрымаДороги КрымаКрымавтодорТранспортПогода в КрымуБезопасность
 
