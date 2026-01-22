Рейтинг@Mail.ru
Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Духовным управлением мусульман Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА новости Крым. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Духовным управлением мусульман Донецкой Народной Республики (Мухтасибат Донбасса), направленное на развитие сотрудничества и координацию совместной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК."В основе соглашения лежат принципы самостоятельности и взаимного уважения. Его ключевой целью является выработка основополагающих принципов и направлений для плодотворного сотрудничества в духовной, социальной и культурной сферах", – говорится в публикации.Как отмечается, достигнутые договоренности открывают новый этап в развитии диалога между мусульманскими общинами двух регионов."Стороны выразили уверенность, что реализация соглашения будет способствовать консолидации общества, сохранению традиционных духовных ценностей и взаимному обогащению опытом в деле служения верующим", – подчеркнули в пресс-службе.
Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

Муфтияты Крыма и Донбасса договорились о совместной работе в духовной и социальной сферах

09:55 22.01.2026
 
Председатель ДУМ ДНР Рашид Брагин (слева) и Муфтий Крыма, председатель ДУМК Хаджи Эмирали Аблаев.
Председатель ДУМ ДНР Рашид Брагин (слева) и Муфтий Крыма, председатель ДУМК Хаджи Эмирали Аблаев.
© Пресс-служба ДУМК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА новости Крым. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Духовным управлением мусульман Донецкой Народной Республики (Мухтасибат Донбасса), направленное на развитие сотрудничества и координацию совместной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК.
"В основе соглашения лежат принципы самостоятельности и взаимного уважения. Его ключевой целью является выработка основополагающих принципов и направлений для плодотворного сотрудничества в духовной, социальной и культурной сферах", – говорится в публикации.
Стороны договорились о взаимодействии в реализации благотворительных и просветительских инициатив, а также о проведении совместных образовательных мероприятий. Речь идет об организации программ обучения, семинаров, круглых столов, конференций и других площадок для обмена опытом, включая мероприятия с участием зарубежных экспертов. Кроме того, соглашение предполагает совместные усилия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, а также по предупреждению социальных конфликтов.
Как отмечается, достигнутые договоренности открывают новый этап в развитии диалога между мусульманскими общинами двух регионов.
"Стороны выразили уверенность, что реализация соглашения будет способствовать консолидации общества, сохранению традиционных духовных ценностей и взаимному обогащению опытом в деле служения верующим", – подчеркнули в пресс-службе.
