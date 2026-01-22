https://crimea.ria.ru/20260122/muftiyaty-kryma-i-donbassa-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1152594493.html

Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА новости Крым. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя заключило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Духовным управлением мусульман Донецкой Народной Республики (Мухтасибат Донбасса), направленное на развитие сотрудничества и координацию совместной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК."В основе соглашения лежат принципы самостоятельности и взаимного уважения. Его ключевой целью является выработка основополагающих принципов и направлений для плодотворного сотрудничества в духовной, социальной и культурной сферах", – говорится в публикации.Как отмечается, достигнутые договоренности открывают новый этап в развитии диалога между мусульманскими общинами двух регионов."Стороны выразили уверенность, что реализация соглашения будет способствовать консолидации общества, сохранению традиционных духовных ценностей и взаимному обогащению опытом в деле служения верующим", – подчеркнули в пресс-службе.

