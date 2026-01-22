Рейтинг@Mail.ru
Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/masshtabnaya-modernizatsiya-vodoprovodnykh-setey-okhvatit-vse-regiony-kryma-1152603960.html
Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма
Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма
В рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T14:08
2026-01-22T14:08
максим новик
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151167772_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_19581b844f7956680f940441510c959b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140 километров, объем финансирования мероприятий превышает 11 миллиардов рублей. Какие именно объекты будут модернизованы и когда начнутся работы – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По словам спикера, в данное время в основном проводятся работы по реконструкции сетей, то есть приведение их в нормативное состояние."Это те сети, по которым мы "ловим" наибольшие потери, на которых мы наблюдаем повышенную аварийность. И как раз-таки замена существующих сетей позволит в будущем, во-первых, экономить воду, а это одна из основных задач для нашего полуострова. И, соответственно, уменьшится количество аварий, практически они сведутся к нулю, учитывая, что сети будут абсолютно новые из современных материалов. Это позволит нам более активно заниматься уже развитием сетей. Для этого у нас будут и время, и средства", – разъяснил директор "Воды Крыма".По информации Максима Новика, уже ведутся работы на объектах в городе Керчи. "Выполняются масштабные работы по реконструкции основных магистральных городских водоводов города-Героя. В текущем году они будут все закончены", – заверил он.В Симферополе, по словам гостя эфира, были подсвечены действительно очень серьезные объекты. "Сейчас мы наблюдаем по южной части города реконструкцию водовода сырой воды, которая подает сырую воду из водохранилища на наши очистные сооружения. Это район улицы Беспалова, Гончарова. Да, там бывают неудобства, связанные с проведением работ, очень узкий коридор, но при этом подрядчики, опять же, в текущем году эти работы завершат", – сказал спикер.Также Новик поделился, что будут начаты работы по одному из крупнейших магистральных водоводов диаметром 1200 мм, который подает очищенную воду с Партизанского гидроузла на город Симферополь. "Там трехлетний будет период, там большой объем работы, но при этом мы очень рады, что данный объект будет начат", – считает он.Директор предприятия рассказал, что также продолжаются работы по магистральному водоводу в городе Евпатория. "Уже в этом году начинаются работы по замене городских сетей – это тоже огромный плюс. Мы уже достаточно стабильно готовы обеспечивать Евпаторию водой по новому подводящему водоводу, и при этом начинаем устранять потери по городу", – разъяснил он.Новик также добавил, что и в Ялте проводятся работы на двух водоводах, направленные на снижение водопотерь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обильные осадки наполнили крымские водохранилищаПроблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуУченый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151167772_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3338826690a8cc1ad05d9bb4139ec591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим новик, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, крым
Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма

В Крыму идет масштабная модернизация водопроводных сетей

14:08 22.01.2026
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Прокладка водовода
Прокладка водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140 километров, объем финансирования мероприятий превышает 11 миллиардов рублей. Какие именно объекты будут модернизованы и когда начнутся работы – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.

"У данных объектов очень широкая география, охвачены все регионы. Это и восточный Крым, город Керчь, и столица – город Симферополь, Евпатория, и Южный берег Крыма", – отметил гость эфира.

По словам спикера, в данное время в основном проводятся работы по реконструкции сетей, то есть приведение их в нормативное состояние.
"Это те сети, по которым мы "ловим" наибольшие потери, на которых мы наблюдаем повышенную аварийность. И как раз-таки замена существующих сетей позволит в будущем, во-первых, экономить воду, а это одна из основных задач для нашего полуострова. И, соответственно, уменьшится количество аварий, практически они сведутся к нулю, учитывая, что сети будут абсолютно новые из современных материалов. Это позволит нам более активно заниматься уже развитием сетей. Для этого у нас будут и время, и средства", – разъяснил директор "Воды Крыма".
По информации Максима Новика, уже ведутся работы на объектах в городе Керчи. "Выполняются масштабные работы по реконструкции основных магистральных городских водоводов города-Героя. В текущем году они будут все закончены", – заверил он.
В Симферополе, по словам гостя эфира, были подсвечены действительно очень серьезные объекты. "Сейчас мы наблюдаем по южной части города реконструкцию водовода сырой воды, которая подает сырую воду из водохранилища на наши очистные сооружения. Это район улицы Беспалова, Гончарова. Да, там бывают неудобства, связанные с проведением работ, очень узкий коридор, но при этом подрядчики, опять же, в текущем году эти работы завершат", – сказал спикер.
Также Новик поделился, что будут начаты работы по одному из крупнейших магистральных водоводов диаметром 1200 мм, который подает очищенную воду с Партизанского гидроузла на город Симферополь. "Там трехлетний будет период, там большой объем работы, но при этом мы очень рады, что данный объект будет начат", – считает он.
Директор предприятия рассказал, что также продолжаются работы по магистральному водоводу в городе Евпатория. "Уже в этом году начинаются работы по замене городских сетей – это тоже огромный плюс. Мы уже достаточно стабильно готовы обеспечивать Евпаторию водой по новому подводящему водоводу, и при этом начинаем устранять потери по городу", – разъяснил он.
Новик также добавил, что и в Ялте проводятся работы на двух водоводах, направленные на снижение водопотерь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
 
Максим НовикВода КрымаВода в КрымуВодоснабжениеКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Часть Симферополя обесточена
15:36В Севастополе закрыли рейд
15:33Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"
15:23Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД
15:16Крымский мост закрыт
15:12В Алуште отменили подачу воды по графикам
15:07Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
14:48Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:27Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
14:20Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления
14:08Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма
13:52Новости СВО: армия РФ улучшает тактическое положение и громит технику ВСУ
13:43Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
13:38Трамп подписал устав "Совета мира"
13:30Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
13:27Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
13:11В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током
13:08Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма
13:04Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России
12:57В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
Лента новостейМолния