Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140 километров, объем финансирования мероприятий превышает 11 миллиардов рублей. Какие именно объекты будут модернизованы и когда начнутся работы – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По словам спикера, в данное время в основном проводятся работы по реконструкции сетей, то есть приведение их в нормативное состояние."Это те сети, по которым мы "ловим" наибольшие потери, на которых мы наблюдаем повышенную аварийность. И как раз-таки замена существующих сетей позволит в будущем, во-первых, экономить воду, а это одна из основных задач для нашего полуострова. И, соответственно, уменьшится количество аварий, практически они сведутся к нулю, учитывая, что сети будут абсолютно новые из современных материалов. Это позволит нам более активно заниматься уже развитием сетей. Для этого у нас будут и время, и средства", – разъяснил директор "Воды Крыма".По информации Максима Новика, уже ведутся работы на объектах в городе Керчи. "Выполняются масштабные работы по реконструкции основных магистральных городских водоводов города-Героя. В текущем году они будут все закончены", – заверил он.В Симферополе, по словам гостя эфира, были подсвечены действительно очень серьезные объекты. "Сейчас мы наблюдаем по южной части города реконструкцию водовода сырой воды, которая подает сырую воду из водохранилища на наши очистные сооружения. Это район улицы Беспалова, Гончарова. Да, там бывают неудобства, связанные с проведением работ, очень узкий коридор, но при этом подрядчики, опять же, в текущем году эти работы завершат", – сказал спикер.Также Новик поделился, что будут начаты работы по одному из крупнейших магистральных водоводов диаметром 1200 мм, который подает очищенную воду с Партизанского гидроузла на город Симферополь. "Там трехлетний будет период, там большой объем работы, но при этом мы очень рады, что данный объект будет начат", – считает он.Директор предприятия рассказал, что также продолжаются работы по магистральному водоводу в городе Евпатория. "Уже в этом году начинаются работы по замене городских сетей – это тоже огромный плюс. Мы уже достаточно стабильно готовы обеспечивать Евпаторию водой по новому подводящему водоводу, и при этом начинаем устранять потери по городу", – разъяснил он.Новик также добавил, что и в Ялте проводятся работы на двух водоводах, направленные на снижение водопотерь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обильные осадки наполнили крымские водохранилищаПроблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуУченый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове

