Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

2026-01-22T13:04

2026-01-22T13:04

2026-01-22T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии назначил послом республики в России Юрия Селиверстова, который до этого занимал пост министра финансов страны. Об этом сообщает агентство "БелТА".Селиверстов также наделен полномочиями вице-премьера и по совместительству будет являться представителем Белоруссии в интеграционных структурах Союзного государства.Юрий Селиверстов руководил министерством финансов Белоруссии с июня 2020 года. До этого работал на различных должностях в этом ведомстве.Александр Рогожник, до этого работавший послом Белоруссии в России, ранее был назначен председателем Витебского облисполкома.Главой Минфина республики вместо Селиверстова назначен Владислав Татаринович, ранее работавший на посту зампредседателя Совета Республики (верхней палаты) белорусского парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

