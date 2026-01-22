https://crimea.ria.ru/20260122/lukashenko-naznachil-novogo-posla-belorussii-v-rossii-1152602602.html
Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии назначил послом республики в России Юрия Селиверстова, который до этого занимал пост министра финансов страны. Об этом сообщает агентство "БелТА".Селиверстов также наделен полномочиями вице-премьера и по совместительству будет являться представителем Белоруссии в интеграционных структурах Союзного государства.Юрий Селиверстов руководил министерством финансов Белоруссии с июня 2020 года. До этого работал на различных должностях в этом ведомстве.Александр Рогожник, до этого работавший послом Белоруссии в России, ранее был назначен председателем Витебского облисполкома.Главой Минфина республики вместо Селиверстова назначен Владислав Татаринович, ранее работавший на посту зампредседателя Совета Республики (верхней палаты) белорусского парламента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии назначил послом республики в России Юрия Селиверстова, который до этого занимал пост министра финансов страны. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Селиверстов также наделен полномочиями вице-премьера и по совместительству будет являться представителем Белоруссии в интеграционных структурах Союзного государства.
"Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации. И прежде всего в торговле. Вы абсолютно посвящены в эти проблемы. Знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях", – сказал Лукашенко, обращаясь к новому послу в РФ.
Юрий Селиверстов руководил министерством финансов Белоруссии с июня 2020 года. До этого работал на различных должностях в этом ведомстве.
Александр Рогожник, до этого работавший послом Белоруссии в России, ранее был назначен председателем Витебского облисполкома.
Главой Минфина республики вместо Селиверстова назначен Владислав Татаринович, ранее работавший на посту зампредседателя Совета Республики (верхней палаты) белорусского парламента.
