Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"

2026-01-22T14:27

2026-01-22T14:27

2026-01-22T14:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" на данный момент вошли 19 государств, включая Штаты. Об этом сообщает телеканал RT.В четверг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания устава "Совета мира". Документ вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. Председателем структуры стал Дональд Трамп.Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово.Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.Приглашение вступить в "Совет мира" было направлено и Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что МИДу России поручено изучить поступившее от Вашингтона приглашение, проконсультироваться на этот счет со стратегическими партнерами Москвы. Только после этого Россия сможет дать ответ на переданное приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп подписал устав "Совета мира" Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и УкраинуПутин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов

