Рейтинг@Mail.ru
Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/kto-voshel-v-sozdannyy-trampom-sovet-mira-1152607544.html
Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
В созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" на данный момент вошли 19 государств, включая Штаты. Об этом сообщает телеканал RT. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T14:27
2026-01-22T14:30
совет мира
дональд трамп
новости
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152607643_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21dc143b3fe4a13b3ff84be1e4e90a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" на данный момент вошли 19 государств, включая Штаты. Об этом сообщает телеканал RT.В четверг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания устава "Совета мира". Документ вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. Председателем структуры стал Дональд Трамп.Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово.Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.Приглашение вступить в "Совет мира" было направлено и Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что МИДу России поручено изучить поступившее от Вашингтона приглашение, проконсультироваться на этот счет со стратегическими партнерами Москвы. Только после этого Россия сможет дать ответ на переданное приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп подписал устав "Совета мира" Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и УкраинуПутин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152607643_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_ef2b7fa60ce673842370fbc090617a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет мира, дональд трамп, новости, в мире, политика
Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"

В "Совет мира" вошли 19 стран

14:27 22.01.2026 (обновлено: 14:30 22.01.2026)
 
© REUTERS Denis BalibouseВ Давосе подписали Уставную хартию Совета мира
В Давосе подписали Уставную хартию Совета мира - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS Denis Balibouse
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" на данный момент вошли 19 государств, включая Штаты. Об этом сообщает телеканал RT.
В четверг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания устава "Совета мира". Документ вступил в силу, и "Совет мира" таким образом стал официально учрежденной международной организацией. Председателем структуры стал Дональд Трамп.
Устав "Совета мира" на сегодняшний день подписали лидеры 19 государств. В их числе США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово.
Также в организацию вошли Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.
Приглашение вступить в "Совет мира" было направлено и Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что МИДу России поручено изучить поступившее от Вашингтона приглашение, проконсультироваться на этот счет со стратегическими партнерами Москвы. Только после этого Россия сможет дать ответ на переданное приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп подписал устав "Совета мира"
Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
 
Совет мираДональд ТрампНовостиВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Часть Симферополя обесточена
15:36В Севастополе закрыли рейд
15:33Полиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"
15:23Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране – МИД
15:16Крымский мост закрыт
15:12В Алуште отменили подачу воды по графикам
15:07Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
14:48Стрельба в Феодосии – власти просят сохранять спокойствие
14:27Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
14:20Путин встретился с лидером Палестины – главные заявления
14:08Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы Крыма
13:52Новости СВО: армия РФ улучшает тактическое положение и громит технику ВСУ
13:43Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
13:38Трамп подписал устав "Совета мира"
13:30Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
13:27Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
13:11В Крыму прораба будут судить за смерть рабочего от удара током
13:08Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма
13:04Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России
12:57В Крыму на два дня объявлено экстренное штормовое предупреждение
Лента новостейМолния