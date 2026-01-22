https://crimea.ria.ru/20260122/krymskiy-most-seychas--operativnaya-informatsiya-na-utro-chetverga-1152593335.html

Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга

Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга

Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T09:19

2026-01-22T09:19

2026-01-22T09:19

крым

новости крыма

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180435_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccdc994ef5147cc3297e90fcb4fbb028.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг рано утром Крымский мост закрывали для проезда. Ограничения были введены в 6 утра и продлились полчаса. После возобновления движения очередей на мосту не было. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристыКурорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоитРейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, керчь, тамань