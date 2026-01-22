Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга
Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга
Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг рано утром Крымский мост закрывали для проезда. Ограничения были введены в 6 утра и продлились полчаса. После возобновления движения очередей на мосту не было. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга

Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон

09:19 22.01.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 9 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
В четверг рано утром Крымский мост закрывали для проезда. Ограничения были введены в 6 утра и продлились полчаса. После возобновления движения очередей на мосту не было.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
