Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга
Крымский мост сейчас – оперативная информация на утро четверга
2026-01-22T09:19
2026-01-22T09:19
2026-01-22T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, на данный момент очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг рано утром Крымский мост закрывали для проезда. Ограничения были введены в 6 утра и продлились полчаса. После возобновления движения очередей на мосту не было. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристыКурорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоитРейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
