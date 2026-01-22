Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260122/krymskiy-most-otkryt-1152612653.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T16:28
2026-01-22T16:29
мост
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
срочные новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения на проезд по мосту были введены в 15.15.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
мост, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
16:28 22.01.2026 (обновлено: 16:29 22.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения на проезд по мосту были введены в 15.15.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
МостКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости КрымаСрочные новости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
