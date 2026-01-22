Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ

https://crimea.ria.ru/20260122/kreml-vznos-v-1-mlrd-v-sovet-mira-potrebuet-razblokirovki-aktivov-rf-1152600163.html
2026-01-22T12:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Перечисляемые Россией в создаваемый США "Совет мира" средства должны быть направлены на восстановление Палестины и потребуют разблокировки замороженных в Штатах активов РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД России изучает поступившее от Вашингтона приглашение о вступлении в "Совет мира", создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа, после чего сможет дать ответ на приглашение. При этом, отметил Путин, Москва может направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.
"Этот миллиард через "Совет мира" должен пойти на гуманитарные цели для восстановления Палестины. Как будет оформлен (процесс направления активов – ред.) юридически, пока непонятно. Это все нужно обсуждать. Это требует разблокировки, потребует определенных действий со стороны США", – цитирует Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, данное решение не означает, что Москва утратила все надежды на возвращение своих активов.
"Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права… Будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы ",– подчеркнул он.
Песков добавил, что Владимир Путин обсудит создание "Совета мира" и возможное использование замороженных российских активов в четверг в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира".
Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа. При этом он оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством. По данным СМИ, Белый дом уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями порядка шести десяткам стран.
"Совет мира", по задумке его основателей, должен стать международной организацией, деятельность которой направлена на содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта. Решения в Совете принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения его председателя – Дональда Трампа. Президент США также утверждает окончательный состав членов организации. Для получения статуса постоянного члена страна должна внести 1 миллиард долларов в течение первого года. Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
Трамп уже пригласил присоединиться к союзу лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
