https://crimea.ria.ru/20260122/kladmeny-v-sevastopole-zaderzhany-za-popytku-sbyta-krupnoy-partii-soli-1152602378.html

"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"

"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли" - РИА Новости Крым, 22.01.2026

"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"

За организацию наркобизнеса и попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере житель Севастополя, а также двое соучастников ответят перед судом. У них РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T12:46

2026-01-22T12:46

2026-01-22T12:46

севастополь

новости севастополя

умвд россии по севастополю

прокуратура города севастополя

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152602054_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fbe3ba7100767cac30a30719ea3e856f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За организацию наркобизнеса и попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере житель Севастополя, а также двое соучастников ответят перед судом. У них изъято полкилограмма "соли" и 17 граммов марихуаны. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, в феврале 2025 года севастополец в поисках быстрого и легкого заработка устроился на работу в один из онлайн-наркомаркетов в качестве курьера. Зарекомендовав себя, как старательного "кладмена", молодой человек стал получать более крупные поставки запрещенных веществ."Для того, чтобы увеличить прибыль за выполненные задания и делегировать некоторые полномочия, парень решил предложить подработку двум своим приятелям, которые на это согласились", – сказано в сообщении.Помощники должны были фасовать полученные крупные партии на разовые дозы и затем размещать закладки и передавать координаты. Старший из них также самостоятельно размещал информацию о товаре на сайте наркомаркета.Организатор обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в значительном и особо крупном размерах, добавили в прокуратуре Севастополя."Прокуратура города направила уголовное дело в отношении севастопольца в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство", – отметили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские накрыли "семейный бизнес" по продаже наркотиков – молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме. Для этого они связались с подпольным интернет-наркомаркетом и предложили свои услуги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машинеЖитель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, прокуратура города севастополя, наркотики