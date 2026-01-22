Рейтинг@Mail.ru
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
За организацию наркобизнеса и попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере житель Севастополя, а также двое соучастников ответят перед судом. У них РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За организацию наркобизнеса и попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере житель Севастополя, а также двое соучастников ответят перед судом. У них изъято полкилограмма "соли" и 17 граммов марихуаны. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, в феврале 2025 года севастополец в поисках быстрого и легкого заработка устроился на работу в один из онлайн-наркомаркетов в качестве курьера. Зарекомендовав себя, как старательного "кладмена", молодой человек стал получать более крупные поставки запрещенных веществ."Для того, чтобы увеличить прибыль за выполненные задания и делегировать некоторые полномочия, парень решил предложить подработку двум своим приятелям, которые на это согласились", – сказано в сообщении.Помощники должны были фасовать полученные крупные партии на разовые дозы и затем размещать закладки и передавать координаты. Старший из них также самостоятельно размещал информацию о товаре на сайте наркомаркета.Организатор обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в значительном и особо крупном размерах, добавили в прокуратуре Севастополя."Прокуратура города направила уголовное дело в отношении севастопольца в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство", – отметили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские накрыли "семейный бизнес" по продаже наркотиков – молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме. Для этого они связались с подпольным интернет-наркомаркетом и предложили свои услуги.
севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, прокуратура города севастополя, наркотики
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"

В Севастополе задержаны три местных жителя за попытку сбыта крупной партии наркотиков

12:46 22.01.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе задержаны три местных жителя за попытку сбыта крупной партии наркотиков
В Севастополе задержаны три местных жителя за попытку сбыта крупной партии наркотиков
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. За организацию наркобизнеса и попытку сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере житель Севастополя, а также двое соучастников ответят перед судом. У них изъято полкилограмма "соли" и 17 граммов марихуаны. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, в феврале 2025 года севастополец в поисках быстрого и легкого заработка устроился на работу в один из онлайн-наркомаркетов в качестве курьера. Зарекомендовав себя, как старательного "кладмена", молодой человек стал получать более крупные поставки запрещенных веществ.
"Для того, чтобы увеличить прибыль за выполненные задания и делегировать некоторые полномочия, парень решил предложить подработку двум своим приятелям, которые на это согласились", – сказано в сообщении.
Помощники должны были фасовать полученные крупные партии на разовые дозы и затем размещать закладки и передавать координаты. Старший из них также самостоятельно размещал информацию о товаре на сайте наркомаркета.
"В апреле в ходе обыска дома у одного из них правоохранители обнаружили и изъяли около 500 граммов наркотика альфа-PVP, которые ему для фасовки передал главарь команды", – уточнили в МВД.
Организатор обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в значительном и особо крупном размерах, добавили в прокуратуре Севастополя.
"Прокуратура города направила уголовное дело в отношении севастопольца в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство", – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что севастопольские полицейские накрыли "семейный бизнес" по продаже наркотиков – молодая пара устроила цех по фасовке марихуаны прямо в съемном доме. Для этого они связались с подпольным интернет-наркомаркетом и предложили свои услуги.
