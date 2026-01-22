Киев без тепла и света: Кличко назвал ситуацию очень трудной
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Порядка половины домов в Киеве до сих пор остаются без отопления. Кроме того, в городе продолжают действовать экстренные графики отключения электричества. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что ряд многоэтажек на правом берегу Днепра без тепла с 19 января.
"2600 домов остаются без отопления. Со вчерашнего вечера подача тепла восстановлена в почти 600 многоэтажек на левом берегу Днепра. Кроме того, очень сложная ситуация с энергетикой. Экстренные отключения света в Киеве продолжаются", - написал он в Telegram.
В городе на фоне энергокризиса массово закрываются кафе, пишут местные СМИ.
"Персонал разболелся, температура 40, у многих воспаление легких. Работать некому и не для кого - люди не ходят по кафе, почти все сидят дома. Вчера моего сотрудника после работы забрало ТЦК (военкомат - ред.) на Печерске", - цитируют агентства слова местного ресторатора Анастасии Завадской.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Киеве около четырех тысяч домов остаются без тепла, около 60 процентов – без света, также тяжелая ситуация складывается в других регионах Украины.
Минэнерго Украины ранее сообщало о частичном отключении потребителей в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях. В Киеве и Киевской области, по данным министерства, ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов.
В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.
На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
