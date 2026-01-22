https://crimea.ria.ru/20260122/kamchatku-tryaset-u-poberezhya-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1152612177.html
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
У восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. У восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.Сейсмическая активность началась в 12.42 по всемирному времени или в 00.42 по-местному. Очаг залегал на глубине 52 километра.Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Ранее землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло на КамчаткеВ Туве произошло землетрясениеМощное землетрясение произошло в Индонезии
