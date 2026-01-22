Рейтинг@Mail.ru
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
У восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. У восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.Сейсмическая активность началась в 12.42 по всемирному времени или в 00.42 по-местному. Очаг залегал на глубине 52 километра.Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Ранее землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане.
Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.2

16:20 22.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. У восточного берега Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2. Об этом свидетельствуют данные европейского сейсмологического центра.
Сейсмическая активность началась в 12.42 по всемирному времени или в 00.42 по-местному. Очаг залегал на глубине 52 километра.
"Дистанция - 143 км к югу от Петропавловска-Камчатского и 128 км к юго-востоку от Вилючинска", – уточнили в центре.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
Ранее землетрясение магнитудой 4.3 балла произошло в Таджикистане.
