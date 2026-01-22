https://crimea.ria.ru/20260122/kakoy-segodnya-prazdnik-22-yanvarya-1134364579.html

Какой сегодня праздник: 22 января

Какой сегодня праздник: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Какой сегодня праздник: 22 января

Россияне сегодня отмечают День войск авиации противовоздушной обороны, в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, а знаменитой российской актрисе... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T00:00

2026-01-22T00:00

2026-01-22T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

россия

в мире

история

пво

литература

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152576828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fddb2f383cbb6aadc317227a39a40ae6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россияне сегодня отмечают День войск авиации противовоздушной обороны, в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, а знаменитой российской актрисе Валентине Талызиной исполнился бы 91 год.Что празднуют в миреРоссия поздравляет военнослужащих авиационных войск ПВО. В настоящее время эта структура войск реорганизована в Воздушно-космические силы РФ, однако праздник остался. Его история берет начало с 1942 года, после издания приказа Наркомата Обороны СССР о создании в структуре ПВО нового рода войск – авиации ПВО.Еще сегодня можно отметить Международный день тренировочных штанов, День ответов на вопросы вашей кошки, День нудистского пляжа, День острого соуса, День южной кухни и День узора в горошек. Именины у Петра, Филиппа, Антонины, Павла.Знаменательные событияВ 1506 году в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, которая с тех пор охраняет понтификов и резиденцию Папы Римского.22 января 1630 года считается Днем рождения попкорна. Лакомство появилось в Мексике в XVI веке. А через век о нем узнали англичане, когда южноамериканские аборигены вручили им мешок попкорна.Кто родился22 января 1788 года родился английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, покоривший читающую публику Европы "мрачным эгоизмом". Лейтмотив лирики Байрона - одиночество и чужеродность окружающему миру. Среди известных поэм: "Паломничество Чайльд Гарольда", "Шильонский узник", "Манфред" и "Дон Жуан".В 1904 году на свет появился советский детский писатель Аркадий Гайдар. Его мировоззрение сформировалось в годы войн – гражданской и Первой мировой. С 14 лет Аркадий служил в Красной армии, а в 17 стал командиром полка. Но из-за контузии покинул службу и стал писать книги для детей. Из-под его пера вышли "Тимур и его команда", "Чук и Гек", "Судьба барабанщика", "Военная тайна".91 год исполнился бы знаменитой российской актрисе Валентине Талызиной. Лучшими ее работами считаются Алевтина в "Зигзаге удачи", Валя в "Иронии судьбы, или С легким паром!", Людмила Ивановна в "Афоне". На ее счету сотни незабываемых эпизодических ролей. А еще Талызина озвучила маму дяди Федора в "Простоквашино" и Надю Шевелеву в "Иронии судьбы...". Актрисы не стало 21 июня 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, пво, литература, искусство