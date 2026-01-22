https://crimea.ria.ru/20260122/iz-za-provodki-vspykhnul-divan-na-pozhare-v-krymu-evakuirovali-15-chelovek-1152615847.html
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного...
2026-01-22T17:43
2026-01-22T17:43
2026-01-22T17:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.Пожар произошел в пятиэтажном доме в селе Михайловка в четверг. В одной из квартир загорелся диван, уточняют спасатели.Возгорание на площади три "квадрата" было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что в Феодосии случился пожар водном из магазинов. Днем ранее стало известно, что на пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел торговый павильонТрое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на КубаниПожар под Алуштой потушили
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
В Нижнегорском районе Крыма 15 жильцов эвакуировали на пожаре в пятиэтажке