Рейтинг@Mail.ru
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/iz-za-provodki-vspykhnul-divan-na-pozhare-v-krymu-evakuirovali-15-chelovek-1152615847.html
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T17:43
2026-01-22T17:43
крым
нижнегорский район
происшествия
пожар
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152615414_0:0:818:461_1920x0_80_0_0_cfb23abd850bc8a568acd03393302a57.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.Пожар произошел в пятиэтажном доме в селе Михайловка в четверг. В одной из квартир загорелся диван, уточняют спасатели.Возгорание на площади три "квадрата" было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что в Феодосии случился пожар водном из магазинов. Днем ранее стало известно, что на пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел торговый павильонТрое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на КубаниПожар под Алуштой потушили
крым
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152615414_52:0:669:463_1920x0_80_0_0_56aa96688ec20da35b4eec0201c83fb9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, нижнегорский район, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек

В Нижнегорском районе Крыма 15 жильцов эвакуировали на пожаре в пятиэтажке

17:43 22.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ селе Михайловка в Крыму на пожаре в пятиэтажном доме эвакуировали 15 человек
В селе Михайловка в Крыму на пожаре в пятиэтажном доме эвакуировали 15 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Пятнадцать человек, в том числе шестеро детей, эвакуировали на пожаре в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.
Пожар произошел в пятиэтажном доме в селе Михайловка в четверг. В одной из квартир загорелся диван, уточняют спасатели.
"Из-за задымления на последних этажах пятиэтажки была проведена эвакуация 15-ти жильцов, в том числе и 6 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Возгорание на площади три "квадрата" было оперативно ликвидировано. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось, что в Феодосии случился пожар водном из магазинов. Днем ранее стало известно, что на пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе сгорел торговый павильон
Трое детей и женщина погибли на пожаре в частном доме на Кубани
Пожар под Алуштой потушили
 
КрымНижнегорский районПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
17:58В Севастополе будет громко - работает флот
17:50Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом
17:43Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
17:31В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
17:27Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
17:21"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
17:15На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
17:06На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
17:01США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
16:56В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
16:50Два беспилотника сбили над Крымом
16:46"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
16:32Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
16:28Крымский мост открыт
16:20Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
16:11В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей
16:01Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
15:46Часть Симферополя обесточена
Лента новостейМолния