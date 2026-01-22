https://crimea.ria.ru/20260122/glava-mintransa-kubani-i-dva-ego-zama-arestovany-po-delu-o-moshennichestve-1152595775.html
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев и два его заместителя арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Аналогичная мера пресечения избрана двум заместителям министра транспорта края, добавил он.Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве.Переверзев возглавляет министерство транспорта Кубани с сентября 2017 года. До этого он работал первым заместителем руководителя данного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:51 22.01.2026 (обновлено: 10:54 22.01.2026)
