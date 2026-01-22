https://crimea.ria.ru/20260122/glava-mintransa-kubani-i-dva-ego-zama-arestovany-po-delu-o-moshennichestve-1152595775.html

Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве

Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев и два его заместителя арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев и два его заместителя арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Аналогичная мера пресечения избрана двум заместителям министра транспорта края, добавил он.Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве.Переверзев возглавляет министерство транспорта Кубани с сентября 2017 года. До этого он работал первым заместителем руководителя данного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

