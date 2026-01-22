Рейтинг@Mail.ru
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев и два его заместителя арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T10:51
2026-01-22T10:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев и два его заместителя арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Аналогичная мера пресечения избрана двум заместителям министра транспорта края, добавил он.Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве.Переверзев возглавляет министерство транспорта Кубани с сентября 2017 года. До этого он работал первым заместителем руководителя данного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, краснодарский край, транспорт, арест
Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве

Министр транспорта Краснодарского края и два его зама арестованы по делу о мошенничестве

10:51 22.01.2026 (обновлено: 10:54 22.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев и два его заместителя арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Мера пресечения до 19 марта (избрана – ред.) Переверзеву", – сказал собеседник агентства.
Аналогичная мера пресечения избрана двум заместителям министра транспорта края, добавил он.
Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве.
Переверзев возглавляет министерство транспорта Кубани с сентября 2017 года. До этого он работал первым заместителем руководителя данного ведомства.
