Рейтинг@Mail.ru
Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/frantsuzskie-voennye-zaderzhali-v-sredizemnom-more-tanker-iz-murmanska-1152616691.html
Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
Французские военные задержали для досмотра судно, следовавшее из Мурманска. Об этом заявляет морская префектура Франции по Средиземному морю, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T18:35
2026-01-22T18:35
танкер
франция
происшествия
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152616458_0:63:1208:743_1920x0_80_0_0_9310eeebcc92a3a32cc957c2a9de344b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Французские военные задержали для досмотра судно, следовавшее из Мурманска. Об этом заявляет морская префектура Франции по Средиземному морю, пишет РИА Новости.По информации ведомства, проверка документов якобы подтвердила эти предположения. Маршрут танкера изменен, теперь для дальнейшей проверки он следует в порт, его сопровождают французские ВМС.Это не первый случай задержания Францией танкера. В октябре были заключены под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование.15 января американские военные захватили шестой по счету танкер, который задействован в транспортировке нефти из Венесуэлы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ответы последуют: Путин об атаках на танкерыС захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - ТрампСША пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
франция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152616458_68:0:1141:805_1920x0_80_0_0_df18027ee5e66e501d85f666c5117dd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, франция, происшествия, новости, в мире, россия
Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска

Следовавший из Мурманска танкер задержали военные Франции в Средиземном море

18:35 22.01.2026
 
© © Фото : Генеральный штаб вооруженных сил ФранцииФранция задержала в Средиземном море следующий из Мурманска танкер
Франция задержала в Средиземном море следующий из Мурманска танкер
© © Фото : Генеральный штаб вооруженных сил Франции
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Французские военные задержали для досмотра судно, следовавшее из Мурманска. Об этом заявляет морская префектура Франции по Средиземному морю, пишет РИА Новости.
"Служащие ВМС <...> поднялись на борт танкера GRINCH, следовавшего из российского порта Мурманск. Целью этой операции была проверка принадлежности судна, которое подозревается в использовании ложного флага", - сказано в тексте.
По информации ведомства, проверка документов якобы подтвердила эти предположения. Маршрут танкера изменен, теперь для дальнейшей проверки он следует в порт, его сопровождают французские ВМС.
Это не первый случай задержания Францией танкера. В октябре были заключены под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.
Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование.
15 января американские военные захватили шестой по счету танкер, который задействован в транспортировке нефти из Венесуэлы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
С захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - Трамп
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
 
ТанкерФранцияПроисшествияНовостиВ миреРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
20:45Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
20:22Киев без тепла и света: Кличко назвал ситуацию очень трудной
20:06Житель Коми убил ребенка и спрятал тело в нежилой квартире
19:49Работать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТП
19:40В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки
19:19В Севастополе создадут точную кадастровую карту еще для 22 кварталов
19:06Скадовск и Москву свяжет ежедневный прямой автобус
18:51В Крыму оценили предложение изменить правила для особо охраняемых земель
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
17:58В Севастополе будет громко - работает флот
17:50Зеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости
17:43Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
17:31В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
17:27Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
17:21"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
17:15На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
17:06На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
17:01США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
Лента новостейМолния