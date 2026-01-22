https://crimea.ria.ru/20260122/frantsuzskie-voennye-zaderzhali-v-sredizemnom-more-tanker-iz-murmanska-1152616691.html

Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска

Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска

Французские военные задержали для досмотра судно, следовавшее из Мурманска. Об этом заявляет морская префектура Франции по Средиземному морю, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Французские военные задержали для досмотра судно, следовавшее из Мурманска. Об этом заявляет морская префектура Франции по Средиземному морю, пишет РИА Новости.По информации ведомства, проверка документов якобы подтвердила эти предположения. Маршрут танкера изменен, теперь для дальнейшей проверки он следует в порт, его сопровождают французские ВМС.Это не первый случай задержания Францией танкера. В октябре были заключены под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержка освобождения американских стороной двух российских моряков-членов экипажа танкера "Маринера" вызывает недоумение и разочарование.15 января американские военные захватили шестой по счету танкер, который задействован в транспортировке нефти из Венесуэлы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ответы последуют: Путин об атаках на танкерыС захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - ТрампСША пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер

