Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало "сеансом политического троллинга собравшихся там европейцев и...
22.01.2026
2026-01-22T08:47
мнения
малек дудаков
дональд трамп
давос
сша
гренландия
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало "сеансом политического троллинга собравшихся там европейцев и представителей глобальных элит" и одновременно стартом очередной электоральной кампании, на этот раз перед выборами в Конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.В качестве платы, по словам американского лидера, Европа могла бы, например, отпустить Гренландию в свободную ассоциацию с США."В словах Трампа проскальзывала и некоторая растерянность. Белый дом надеялся, что гренландцы сами добровольно перейдут под контроль США. Военную операцию Трамп проводить не будет. Теперь приходится заставлять самих европейцев под угрозой тарифов придумать способ, как передать Гренландию американцам", – заметил эксперт, комментируя тему в своем Telegram-канале.По словам политолога, европейские элиты сейчас в растерянности на фоне конфронтации с США, их ряды дрогнули и вышли из равновесия. Поэтому "влиять на процесс в контексте переговоров по Украине, которые все же пройдут с их участием, будет сильно сложнее", считает Дудаков.Попытка договориться с Китаем и Индией, которую европейские элиты будут пытаться предпринять, вряд ли закончится для них чем-то позитивным, а тем временем другие контрагенты начнут дожимать Европу, пользуясь ее слабым положением и беря пример с Трампа, добавил он.Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что президент США Дональд Трамп в последнее время просто насмехается над миром, что доказало объявленное им создание "Совета мира" – "союз меча и орала для зарабатывания денег, по примеру которого создан американский "план процветания" для Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь МакронПутин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало "сеансом политического троллинга собравшихся там европейцев и представителей глобальных элит" и одновременно стартом очередной электоральной кампании, на этот раз перед выборами в Конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
В своей речи Трамп прошелся по глобализации, мигрантам и зеленой повестке, потребовав от европейцев "платить и каяться за все годы, когда они экономили на оборонке и сидели на шее США".
В качестве платы, по словам американского лидера, Европа могла бы, например, отпустить Гренландию в свободную ассоциацию с США.
"В словах Трампа проскальзывала и некоторая растерянность. Белый дом надеялся, что гренландцы сами добровольно перейдут под контроль США. Военную операцию Трамп проводить не будет. Теперь приходится заставлять самих европейцев под угрозой тарифов придумать способ, как передать Гренландию американцам", – заметил эксперт, комментируя тему в своем Telegram-канале.
По словам политолога, европейские элиты сейчас в растерянности на фоне конфронтации с США, их ряды дрогнули и вышли из равновесия. Поэтому "влиять на процесс в контексте переговоров по Украине, которые все же пройдут с их участием, будет сильно сложнее", считает Дудаков.
Попытка договориться с Китаем и Индией, которую европейские элиты будут пытаться предпринять, вряд ли закончится для них чем-то позитивным, а тем временем другие контрагенты начнут дожимать Европу, пользуясь ее слабым положением и беря пример с Трампа, добавил он.
"Последний же зарабатывает очки за счет борьбы с евробюрократией. Поэтому Давос в итоге превратился для Трампа в площадку для запуска электоральной кампании на выборах в Конгресс – с европейцами в роли массовки", – резюмировал эксперт.
Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что президент США Дональд Трамп в последнее время просто насмехается над миром, что доказало объявленное им создание "Совета мира" – "союз меча и орала для зарабатывания денег, по примеру которого создан американский "план процветания" для Украины".
