Рейтинг@Mail.ru
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/etot-konflikt-dolzhen-zavershitsya-tramp-vstretilsya-s-zelenskim-1152613464.html
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости Крым, 22.01.2026
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T16:46
2026-01-22T16:55
дональд трамп
владимир зеленский
новости
в мире
переговоры
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144564209_0:0:1105:622_1920x0_80_0_0_fef560db7960b4142b1a699a0f32cccf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча состоялась в швейцарском Давосе и продолжалась около часа. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку.Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину. И добавил, что США на это рассчитывают.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф 22 января приедет в Москву и встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликтаТрамп подписал устав "Совета мира"
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144564209_189:0:1096:680_1920x0_80_0_0_7b823636845053b6d9104776443d9d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир зеленский, новости, в мире, переговоры, украина, сша
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским

Трамп встретился с Зеленским в Давосе - главные тезисы

16:46 22.01.2026 (обновлено: 16:55 22.01.2026)
 
© © AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© © AP Photo / Ben Curtis
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча состоялась в швейцарском Давосе и продолжалась около часа. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку.
"Я думаю, что встреча с... Зеленским прошла хорошо", – сказал он.
Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину.
"Все хотят, чтобы конфликт (на Украине – ред.) завершился", – подчеркнул он.
И добавил, что США на это рассчитывают.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф 22 января приедет в Москву и встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"
Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликта
Трамп подписал устав "Совета мира"
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийНовостиВ миреПереговорыУкраинаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
17:58В Севастополе будет громко - работает флот
17:50Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом
17:43Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
17:31В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
17:27Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
17:21"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
17:15На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
17:06На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
17:01США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
16:56В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
16:50Два беспилотника сбили над Крымом
16:46"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
16:32Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
16:28Крымский мост открыт
16:20Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
16:11В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей
16:01Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
15:46Часть Симферополя обесточена
Лента новостейМолния