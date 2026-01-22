https://crimea.ria.ru/20260122/etot-konflikt-dolzhen-zavershitsya-tramp-vstretilsya-s-zelenskim-1152613464.html
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости Крым, 22.01.2026
"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с Владимиром Зеленским, они обсудили вопросы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча состоялась в швейцарском Давосе и продолжалась около часа. Комментируя ее итоги, американский президент дал ей положительную оценку.Трамп заявил, что считает необходимым завершение конфликта на Украине и именно в этом заключается его послание президенту России Владимиру Путину. И добавил, что США на это рассчитывают.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а также отметил, что завершение противостояния считает возможным. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф 22 января приедет в Москву и встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто вошел в созданный Трампом "Совет мира"Трамп надеется на скорое завершение украинского конфликтаТрамп подписал устав "Совета мира"
Трамп встретился с Зеленским в Давосе - главные тезисы
